Indien plant niedrigere Zölle auf Autos aus der EU

Worum es sonst noch geht

Das Handelsabkommen mit der EU könnte auch die indischen Exporte von Textilien und Schmuck ankurbeln. Diese waren zuletzt von US-Zöllen in der Höhe von 50 Prozent betroffen. Weitere Inhalte sind reduzierte Zölle auf Wein und Spirituosen aus der EU, der Handel mit Dienstleistungen, Investitionen und die Zusammenarbeit im digitalen Bereich sowie mit grünen Technologien. Die EU ist bereits der größte Handelspartner Indiens, für das Land wäre es das größte Abkommen seiner Geschichte. Bereits am kommenden Dienstag könnten beide Seiten den Abschluss der Gespräche, die seit Jahren laufen, bekannt geben.