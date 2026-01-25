Indien plant niedrigere Zölle auf Autos aus der EU

Die indische Regierung plant laut einem Bericht, Importzölle auf Autos aus der Europäischen Union (EU) drastisch zu senken. Die Abgaben sollen von bis zu 110 auf 40 Prozent fallen. Am Dienstag könnten die Gespräche für das Handelsabkommen bereits abgeschlossen werden.
Von den niedrigeren Importzöllen dürften die deutschen Hersteller Volkswagen, Mercedes-Benz und BMW, aber auch die Konzerne Stellantis und Renault profitieren. Derzeit halten europäische Autobauer einen Anteil von weniger als vier Prozent am indischen Pkw-Markt. Dominiert wird dieser vom japanischen Hersteller Suzuki sowie den heimischen Marken Mahindra und Tata, die zusammen zwei Drittel des Markts kontrollieren. Erwartet wird, dass bis 2030 jährlich sechs Millionen Fahrzeuge in Indien verkauft werden. Derzeit sind es noch etwa 4,4 Millionen.
Die Regierung von Ministerpräsident Narendra Modi hat jetzt zugestimmt, den Zollsatz für eine begrenzte Zahl von Autos mit einem Importpreis von mehr als 15.000 Euro sofort zu senken. Ein Insider sagte, dass es um rund 200.000 Verbrenner-Fahrzeuge pro Jahr gehe. Im Laufe der Zeit solle der Zollsatz weiter auf zehn Prozent fallen. Elektrofahrzeuge seien in den ersten fünf Jahren aber von dem niedrigeren Zollsatz ausgenommen. Damit sollen die Investitionen indischer Hersteller geschützt werden. Indien ist nach den USA und China der drittgrößte Automarkt der Welt, schottet seine Industrie jedoch stark ab.
Worum es sonst noch geht
Das Handelsabkommen mit der EU könnte auch die indischen Exporte von Textilien und Schmuck ankurbeln. Diese waren zuletzt von US-Zöllen in der Höhe von 50 Prozent betroffen. Weitere Inhalte sind reduzierte Zölle auf Wein und Spirituosen aus der EU, der Handel mit Dienstleistungen, Investitionen und die Zusammenarbeit im digitalen Bereich sowie mit grünen Technologien. Die EU ist bereits der größte Handelspartner Indiens, für das Land wäre es das größte Abkommen seiner Geschichte. Bereits am kommenden Dienstag könnten beide Seiten den Abschluss der Gespräche, die seit Jahren laufen, bekannt geben.
