Jugend verliert Interesse an sozialen Netzwerken

KI-Chatbots und Kritik

Weil KI-Chatbots im Alltag der Kinder und Jugendlichen verankert sind, hat Saferinternet.at dazu eine zusätzliche Erhebung gestartet. 94 Prozent nutzen sie. Dies und die Vielfalt anderer Angebote – zum Beispiel Streamingdienste wie Spotify, Netflix oder Disney+ – dürften den Rückgang zum Teil erklären. Und es scheint sich auch ein Sättigungsgefühl einzustellen. Laut Saferinternet.at äußern junge Menschen in Fokusgruppengesprächen zunehmend Kritik, wobei hier die große Menge an Werbung und die ähnlichen Inhalte im Vordergrund stehen. Auch belastende Inhalte und Hasskommentare machen demnach soziale Netzwerke für viele Jugendliche unattraktiv. Details der KI-Chatbot-Studie werden am 9. Februar veröffentlicht.