Trump verrät Details über mysteriöse Super-Waffe

Bei der Entführung des ehemaligen venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro soll eine mysteriöse Super-Waffe zum Einsatz gekommen sein. „Ich darf nicht darüber sprechen“, erklärte US-Präsident Donald Trump, ehe er dann doch einige Details über „The Discombobulator“ verriet.
Bei dem spektakulären Angriff auf Maduro berichteten venezolanische Sicherheitskräfte vom Einsatz der Waffe: Es sei wie eine „intensive Schallwelle“, die die venezolanischen Soldaten in die Knie gezwungen habe. Ein Wachmann erklärte, dass Hunderte von Kämpfern auf einen Schlag außer Gefecht gesetzt wurden. Einige mussten sich übergeben, einige hätten aus der Nase geblutet.
„Sie drückten Knöpfe, aber nichts funktionierte“
Seitdem wird spekuliert, was für eine neue geheime Waffe bei dem Überfall zum Einsatz kam. Bei einem Exklusiv-Interview mit „New York Post“ verriet Trump nun den Namen der Technologie: „The Discombobulator.“ Er bestätigte, dass dieser bei der Operation in Venezuela angewendet wurde. Die gegnerischen Waffen seien dadurch nutzlos geworden. „Sie haben ihre Raketen nie gestartet. Sie hatten russische und chinesische Raketen, und keine einzige konnte abgefeuert werden. Wir kamen an, sie drückten Knöpfe, aber nichts funktionierte“, erklärte der US-Präsident.
Es handle sich um eine Schallwaffe, „die sonst niemand hat“, führte Trump später aus. Die USA würden über „unglaubliche Waffen“ verfügen. Von offiziellen Stellen gab es keine weiteren Details. Experten vermuten jedoch, dass es sich um eine Weiterentwicklung von lokalisierten elektromagnetischen Impulsen oder leistungsstarken Breitband-Störsystemen handelt.
