Trump verrät Details über mysteriöse Super-Waffe

„Sie drückten Knöpfe, aber nichts funktionierte“

Seitdem wird spekuliert, was für eine neue geheime Waffe bei dem Überfall zum Einsatz kam. Bei einem Exklusiv-Interview mit „New York Post“ verriet Trump nun den Namen der Technologie: „The Discombobulator.“ Er bestätigte, dass dieser bei der Operation in Venezuela angewendet wurde. Die gegnerischen Waffen seien dadurch nutzlos geworden. „Sie haben ihre Raketen nie gestartet. Sie hatten russische und chinesische Raketen, und keine einzige konnte abgefeuert werden. Wir kamen an, sie drückten Knöpfe, aber nichts funktionierte“, erklärte der US-Präsident.