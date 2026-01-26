Olympia: „Lässiges“ Gewand soll Flügel verleihen

Das österreichische Olympiateam erhält dieser Tage bei der traditionellen Einkleidung in einem Wiener Innenstadthotel sein Outfit für die Winterspiele in Italien.
Einige der 115 Athletinnen und Athleten fassten erstmals ihre spezielle Ausstattung für das Großereignis aus, für andere ist der Termin bereits Routine. Die offizielle Verabschiedung der Mannschaft für Mailand/Cortina bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen erfolgt nach den zwei Einkleidungstagen am Mittwoch.
Etliche rot-weiß-rote Wintersportstars wie Snowboard-Olympiasieger Benjamin Karl oder die Alpin-Medaillenhoffnungen Julia Scheib und Cornelia Hütter verließen den Schauplatz bereits am Montag mit voll gepackten Reisetaschen. Bob-Pilotin Katrin Beierl absolvierte den Stationenmarathon der diversen ÖOC-Ausrüster zum bereits dritten Mal. „Für mich war die Euphorie 2018 extrem, 2022 war nicht so cool, weil ich wegen eines nicht-negativen Covid-Tests nicht hier hereinspazieren habe dürfen, daher ist es jetzt umso schöner“, sagte Beierl.
Wäsche als Performance-Kick
Mehrere Ausstatter des ÖOC wie Erima, Löffler und Salomon sind schon viele Jahre mit an Bord, neu ist hingegen die Outdoorbekleidung von AlphaTauri aus dem Red-Bull-Universum. Peking-Olympiasieger Karl war in die Vorarbeiten eingebunden und zeigte sich begeistert. „Ich habe mich ein bisschen einbringen dürfen, beim Design und beim Schnitt. Es schaut lässig aus, und wenn man sich lässig fühlt, gibt das noch einmal einen Extrakick und hilft auch der Performance“, sagte der in einer knallroten Jacke auftretende Osttiroler.
ÖOC-Generalsekretär Florian Gosch bezeichnete die Termine in Wien als besondere Momente für alle Beteiligten. „Wenn die Athletinnen und Athleten mit ihren Trainern das Outfit erhalten, ist das der Startschuss für Olympia, diese Energie wollen wir nützen. Wir haben wirklich versucht, dem Team eine würdige Ausstattung zu ermöglichen, damit es stark für Österreich auftreten kann“, sagte Gosch und betonte: „Jede Athletin und jeder Athlet, der sich qualifiziert hat, der hat es verdient, rundum umsorgt zu werden.“
