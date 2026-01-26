Olympia: „Lässiges“ Gewand soll Flügel verleihen

Wäsche als Performance-Kick

Mehrere Ausstatter des ÖOC wie Erima, Löffler und Salomon sind schon viele Jahre mit an Bord, neu ist hingegen die Outdoorbekleidung von AlphaTauri aus dem Red-Bull-Universum. Peking-Olympiasieger Karl war in die Vorarbeiten eingebunden und zeigte sich begeistert. „Ich habe mich ein bisschen einbringen dürfen, beim Design und beim Schnitt. Es schaut lässig aus, und wenn man sich lässig fühlt, gibt das noch einmal einen Extrakick und hilft auch der Performance“, sagte der in einer knallroten Jacke auftretende Osttiroler.