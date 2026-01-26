Rapid verlängert mit U17-Vizeweltmeister

Der Offensivakteur kam im Juli 2022 von Red Star Penzing nach Hütteldorf. Seither absolvierte Nzogang die komplette Rapid-Akademie und steht aktuell im Kader von Rapid II. Zudem stand der Nachwuchs-Nationalspieler schon ganze zwölfmal für die österreichische U17-Auswahl am Feld und lief unter anderem bei der furiosen U17-WM in Katar fünfmal für sein Land auf.