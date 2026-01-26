Rapid verlängert mit U17-Vizeweltmeister

Neuigkeiten aus Wien-Hütteldorf: Der 17-jährige Flügelspieler Kenny Nzogang verlängert seinen bis Sommer 2026 laufenden Vertrag bei Rapid vorzeitig bis Sommer 2028.
Der Offensivakteur kam im Juli 2022 von Red Star Penzing nach Hütteldorf. Seither absolvierte Nzogang die komplette Rapid-Akademie und steht aktuell im Kader von Rapid II. Zudem stand der Nachwuchs-Nationalspieler schon ganze zwölfmal für die österreichische U17-Auswahl am Feld und lief unter anderem bei der furiosen U17-WM in Katar fünfmal für sein Land auf.
„Mit der Vertragsverlängerung geht für mich ein Stück weit ein Traum in Erfüllung“, freut sich der U17-Vizeweltmeister.
Katzer schwärmt
„Es freut mich sehr, dass Kenny Nzogang weiterhin Grün-Weiß trägt. Als Flügelspieler zeichnet er sich vor allem durch seine Dynamik und Qualität im eins gegen eins aus“, schwärmt Sportchef Markus Katzer.
