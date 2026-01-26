Autos von Schichtarbeitern gingen in Flammen auf

Feueralarm in der Nacht auf Montag im Tiroler Unterland: Auf einem Firmenparkplatz gingen zwei Autos von Schichtarbeitern plötzlich in Flammen auf. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist derzeit noch völlig unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.
Schauplatz des nächtlichen Infernos war ein Firmenparkplatz in Langkampfen im Bezirk Kufstein. Kurz nach 23 Uhr gerieten dort zwei Pkw plötzlich in Brand. Binnen kürzester Zeit brannten die beiden Fahrzeuge, die offenbar Schichtarbeitern gehörten, lichterloh.
Fahrzeuge brannten komplett aus
Die Betriebsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr Unterlangkampfen rückten an und begannen sofort mit den Löscharbeiten. Die Autos brannten komplett aus – es entstand Totalschaden.
Rätsel um Ursache, Polizei ermittelt
Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist derzeit noch ein Rätsel. Polizeiliche Ermittlungen sind im Gange. Die Höhe des entstandenen Schadens könne derzeit noch nicht beziffert werden.
