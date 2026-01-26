Westbahn-Garnituren stoppen in Wiener Neustadt

„Zug fährt durch“, heißt es in Wiener Neustadt bei den neuen Railjet-Xpress-Garnituren, die von Bruck an der Mur nach Wien fahren. Doch die Westbahn plant ab März in der Allzeit Getreuen zusätzliche Halte auf dem Weg von Villach nach Wien und retour.
Grünes Licht für zusätzliche Halte gibt es von der Westbahn – damit stehen für Fahrgäste bald mehr Sitzplätze und für Pendler attraktive Umsteigemöglichkeiten zur Verfügung. Doch zur Vorgeschichte: Besonders schnelle Züge der ÖBB, die Railjet Xpress, aus Bruck an der Mur nach Wien halten nicht in Wiener Neustadt.
Stopp entlang der Nord-Süd-Achse
Ab März fährt nun die Westbahn fünfmal täglich auf der Nord-Süd-Achse von Wien bis Villach und retour. Und das mit einem fixen Stopp in Wiener Neustadt. Damit erhält der stärkste Bahnknoten Niederösterreichs zusätzliche Fernverkehrsverbindungen und eine neue Qualität im Bahnangebot. „Wiener Neustadt ist kein Durchfahr-Bahnhof und das wird mit diesem Schritt eindrucksvoll bestätigt. Auf der Südstrecke beginnt eine neue Ära des Bahnfahrens“, betont dazu Verkehrslandesrat und Landesvize Udo Landbauer. Der FPÖ-Politiker weiter: „Die Westbahn setzt dort an, wo die Menschen unterwegs sind. Der Halt in Wiener Neustadt ist ein starkes Signal.“
Wiener Neustadt als „zentraler Fixpunkt“
Westbahn-Geschäftsführer Thomas Posch ergänzt: „Wiener Neustadt ist für die Westbahn als einer der stärksten Bahnhöfe Österreichs zentraler Fixpunkt auf der Südstrecke. Mit dem neuen Angebot stärken wir Wiener Neustadt als Drehscheibe Richtung Wien und Villach. Davon werden Pendler sowie alle Bahnreisenden auf der Südstrecke profitieren.“
Für die Fahrgäste bringt das Angebot einen klaren Zeitvorteil: Von Wiener Neustadt nach Klagenfurt ist die Westbahn künftig die schnellste Fernverkehrsverbindung. Die Fahrzeit beträgt nur zwei Stunden und 38 Minuten – 45 Minuten schneller als vor der Eröffnung der Koralmbahn.
Gute Anbindung an Regionalbahnen
Für Pendler ergeben sich an Werktagen neue Umsteigeverbindungen von der Westbahn zu den Regionalbahnstrecken, wie der Gutensteinerbahn oder Puchbergerbahn sowie Aspangbahn im Wiener Becken. Die Fahrzeit zwischen Wien Meidling und Wiener Neustadt beträgt 27 Minuten über die Pottendorfer Linie. Die Fahrt von Wiener Neustadt nach Graz wird eine Stunde und 53 Minuten dauern. Villach wird von Wiener Neustadt über Graz und die Koralmbahn in drei Stunden und 3 Minuten erreicht.
Zum Einsatz kommen dabei Stadler-Smile-Hochgeschwindigkeitszüge mit bis zu 250 km/h, die für modernste Technologie, höchsten Komfort und Qualität im Fernverkehr stehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.