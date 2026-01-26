Westbahn-Garnituren stoppen in Wiener Neustadt

Stopp entlang der Nord-Süd-Achse

Ab März fährt nun die Westbahn fünfmal täglich auf der Nord-Süd-Achse von Wien bis Villach und retour. Und das mit einem fixen Stopp in Wiener Neustadt. Damit erhält der stärkste Bahnknoten Niederösterreichs zusätzliche Fernverkehrsverbindungen und eine neue Qualität im Bahnangebot. „Wiener Neustadt ist kein Durchfahr-Bahnhof und das wird mit diesem Schritt eindrucksvoll bestätigt. Auf der Südstrecke beginnt eine neue Ära des Bahnfahrens“, betont dazu Verkehrslandesrat und Landesvize Udo Landbauer. Der FPÖ-Politiker weiter: „Die Westbahn setzt dort an, wo die Menschen unterwegs sind. Der Halt in Wiener Neustadt ist ein starkes Signal.“