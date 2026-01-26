Amber Heard: „Will meine Stimme nicht mehr nutzen“

Flucht aus den USA

Heard und Depp hatten 2015 geheiratet, trennten sich jedoch bereits ein Jahr später. Weniger als eine Woche nach Einreichung der Scheidung beantragte Heard eine einstweilige Verfügung gegen ihren Ehemann wegen Vorwürfen häuslicher Gewalt. Nur einen Tag vor der angesetzten Anhörung einigten sich beide auf eine Scheidungsvereinbarung über 7 Millionen US-Dollar. Die Scheidung wurde 2017 rechtskräftig – bevor mit Heards Gastkolumne das eigentliche Drama erst begann.

Heard hatte nach ihrer Gerichtsniederlage Kalifornien verlassen und hatte sich ganz aus dem Rampenlicht nach Spanien zurückgezogen.