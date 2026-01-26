Tochter zehn Jahre lang vergewaltigt: Wer lügt?

In der Gartenhütte sei es viel zu eng, um dort mit jemandem Sex zu haben. Zudem habe er Potenzprobleme. Ein Gutachten soll ihm gar eine erektile Dysfunktion bescheinigen. Eine Vergewaltigung sei damit gar nicht möglich. Warum seine Tochter gegen ihn dennoch derart schwerwiegende Vorwürfe erhebt? Schuld sei wohl deren Beziehung zum Vater ihrer Kinder. „Es war alles gut, bis sie diesen Drogenjunkie kennengelernt hat. Die wollen wahrscheinlich Geld, daher diese Intrige“, vermutete der Angeklagte.