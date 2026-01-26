Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vater bestreitet alles

Tochter zehn Jahre lang vergewaltigt: Wer lügt?

Salzburg
26.01.2026 15:00
Die Vergewaltigungen sollen im Kindesalter begonnen haben.
Die Vergewaltigungen sollen im Kindesalter begonnen haben.(Bild: Susi Berger)
Porträt von Nikolaus Klinger
Von Nikolaus Klinger

Ein Pongauer soll seine eigene Tochter fast zehn Jahre lang immer wieder vergewaltigt haben. Jetzt steht der Pensionist (68) vor Gericht. „Ich habe das Kind nie angegriffen“, beteuert er und wittert vielmehr eine „Intrige“ seines Nachwuchses ...

0 Kommentare

Sexueller Missbrauch Unmündiger, Vergewaltigung, Blutschande, Körperverletzung, Freiheitsentzug. Die Liste der Vorwürfe ist lang – die Rechtfertigungen des Angeklagten fielen umso kürzer aus. Es sei „alles Blödsinn“ und „eine Intrige“, meinte der 68-Jährige zum Prozessauftakt am Montag am Landesgericht. Für ihn steht fest: „Ich habe mein Kind nie angegriffen.“

Lesen Sie auch:
Für Richter ist das Sexualstrafrecht einer der schwierigsten Bereiche, sagt Rechtsanwalt ...
Politikum „Fall Anna“
Vergewaltigung: Die Krux mit den Verurteilungen
30.09.2025
Start im Februar
Parteien wollen Schutz von Frauen weiter stärken
22.01.2026

Die Staatsanwaltschaft sieht das völlig anders. Laut Anklage soll der Pongauer seine mittlerweile 23 Jahre alte Tochter zunächst unsittlich berührt und dann mehrere Male vergewaltigt haben. Die Taten sollen ab ihrem zwölften Lebensjahr begonnen haben. Der bislang unbescholtene Angeklagte soll sein Opfer in die Gartenhütte des gemeinsamen Hauses gezerrt und sich dort immer wieder an seiner Tochter vergangen haben. Da konnte der Pongauer vor Gericht nur ungläubig mit dem Kopf schütteln.

In der Gartenhütte sei es viel zu eng, um dort mit jemandem Sex zu haben. Zudem habe er Potenzprobleme. Ein Gutachten soll ihm gar eine erektile Dysfunktion bescheinigen. Eine Vergewaltigung sei damit gar nicht möglich. Warum seine Tochter gegen ihn dennoch derart schwerwiegende Vorwürfe erhebt? Schuld sei wohl deren Beziehung zum Vater ihrer Kinder. „Es war alles gut, bis sie diesen Drogenjunkie kennengelernt hat. Die wollen wahrscheinlich Geld, daher diese Intrige“, vermutete der Angeklagte.

Pensionist soll Kinder mit Billard-Stecken verprügelt haben
Damit nicht genug: Seine drei Stiefkinder soll der 68-Jährige gemäß Anklage jahrelang misshandelt haben. Mehrmals soll er sie etwa mit einem Billard-Stecken geschlagen haben. Auch das sei alles eine Lüge: „Wir haben in unserem Haus nie einen Billard-Tisch gehabt.“

Mitangeklagt ist auch ein Stiefsohn des Pongauers. Er soll gegenüber der Polizei gelogen haben, um seinen Stiefvater zu schützen. Auch er zeigte sich zunächst nicht geständig. Der Prozess wird am Mittwoch mit Zeugenbefragungen fortgesetzt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Staatsanwaltschaft
VergewaltigungKörperverletzungSexKinder
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Thailand kennt kein Pardon: Die Diebe wurden per Foto der Öffentlichkeit präsentiert.
Thailand greift durch
Österreicher stahl Flip-Flops und ist nun in Haft
Das Opfer konsumierte Alkohol, Kokain und „Poppers“ – eine beliebte, aber gefährliche ...
Sterbenden missbraucht
Anklage nach Todesdrama bei Sexparty im Club
Sieht man auch nicht alle Tage: New Yorker auf Skiern am Times Square
Ski fahren in der City
New York im Wintersturm: Notstand und Schneefreude
Konsequenzen im Bund?
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
256.432 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
229.149 mal gelesen
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
219.194 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf