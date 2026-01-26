Sexualisierte KI-Bilder: EU ermittelt gegen Musk

„Kindermissbrauchs-Material“ dürfe nicht zugänglich sein

Die Bilderstellung mit Grok ist zudem nur noch zahlenden Nutzern zugänglich – dies reicht aus Sicht der EU-Kommission aber nicht aus. „Kindesmissbrauchs-Material ist kein Privileg für Premium-Nutzer“, sagte ein Kommissionssprecher in Brüssel. „Solche Inhalte haben in Europa keinen Platz.“ Die Kommission werde nun ermitteln, ob sich X mit seinen internen Vorgaben für Grok an die EU-Gesetze halte oder „die Rechte europäischer Bürgerinnen und Bürger – darunter Frauen und Kinder – als Kollateralschaden behandelt hat“.