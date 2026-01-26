Auch Kinder betroffen
Sexualisierte KI-Bilder: EU ermittelt gegen Musk
Elon Musks KI Grok soll allein im Jänner mehrere Millionen sexualisierte Bilder erstellt haben – die meisten davon zeigen Frauen und auch Minderjährige nackt oder im Bikini. Die Mehrheit der Bilder wurde ohne das Einverständnis der Betroffenen erstellt. Jetzt ermittelt die EU gegen den Tech-Milliardär.
„In Europa wird kein Unternehmen Geld damit verdienen, unsere Grundrechte zu verletzen“, sagte ein Kommissionssprecher am Montag in Brüssel. Die Brüsseler Ermittler prüfen nun, ob Musks Onlinedienst X genug gegen die Verbreitung der Bilder tut. In der Folge kann die Kommission ein hohes Bußgeld verhängen.
„Werden das nicht tolerieren!“
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte, Europa werde ein „unfassbares Verhalten wie das digitale Entkleiden von Frauen und Kindern nicht tolerieren“. Die EU werde nicht akzeptieren, dass große Digitalkonzerne an solchen Bildern Geld verdienen.
23.000 Bilder von Minderjährigen erzeugt
X-Nutzer hatten mithilfe des Chatbots Anfang des Monats Millionen von KI-Bildern erzeugt und veröffentlicht, auf denen Frauen und Mädchen ohne deren Zustimmung im Bikini, fast nackt oder in sexualisierten Posen zu sehen waren. Nach Schätzungen der britischen Nichtregierungsorganisation CCDH waren darunter 23.000 Bilder von Kindern. X hat die Funktion nach eigenen Angaben seither eingeschränkt.
„Kindermissbrauchs-Material“ dürfe nicht zugänglich sein
Die Bilderstellung mit Grok ist zudem nur noch zahlenden Nutzern zugänglich – dies reicht aus Sicht der EU-Kommission aber nicht aus. „Kindesmissbrauchs-Material ist kein Privileg für Premium-Nutzer“, sagte ein Kommissionssprecher in Brüssel. „Solche Inhalte haben in Europa keinen Platz.“ Die Kommission werde nun ermitteln, ob sich X mit seinen internen Vorgaben für Grok an die EU-Gesetze halte oder „die Rechte europäischer Bürgerinnen und Bürger – darunter Frauen und Kinder – als Kollateralschaden behandelt hat“.
Bilder könnten gegen „Digital Services Act“-Gesetz verstoßen
Bestätigen sich die Vorwürfe, wäre das ein Verstoß gegen das EU-Gesetz über digitale Dienste (Digital Services Act, DSA). Mit dem Gesetz nimmt die EU große Internetplattformen in die Pflicht, verbotene Inhalte zu löschen. Dazu gehören sexualisierte Bilder, Kinderpornografie, Morddrohungen und Nazi-Symbole, die im Internet ebenso verboten sind wie auf der Straße.
Verfahren gegen die Plattform läuft bereits
In Brüssel läuft bereits ein Verfahren gegen X wegen der Verbreitung solcher Inhalte, etwa Gewaltdarstellungen und Hassrede. Die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Chatbot Grok kommen nun dazu. Außerdem will die Kommission die Empfehlungssysteme auf der Plattform überprüfen, die darüber entscheiden, was Nutzern angezeigt wird. Diese basieren inzwischen ebenfalls auf der Künstlichen Intelligenz hinter Grok.
Gibt bereits 120 Millionen Euro Strafe gegen X
Eine Frist für das laufende Verfahren gibt es nicht. Anfang Dezember hatte die Kommission bereits eine erste Strafe in Höhe von 120 Millionen Euro gegen X verhängt. Damals ging es unter anderem um mangelnde Transparenz bei der Werbung. Die Vorwürfe im Zusammenhang mit Grok wiegen deutlich schwerer. Vertreter der US-Regierung sowie X-Inhaber Musk hatten im Dezember scharf auf die Strafe reagiert und der EU „Zensur“ vorgeworfen.
