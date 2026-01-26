Diese Gefahren birgt Home-Office im Winter

Bewegung und Frischluft

Zum Arbeiten in der gemütlichen Wohnung bleiben zu können, gilt im Winter als Pluspunkt für das Homeoffice. Es aber auch einen Nachteil: Uns fehlt die Bewegung und das Tageslicht. Ein Experte empfiehlt daher, auch beim Arbeiten von Zuhause bewusst Pausen einzulegen, um hinauszugehen. Zudem sollte man versuchen, Bewegung einzubauen und nicht zu lange am Stück am Schreibtisch zu sitzen.