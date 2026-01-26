Diese Gefahren birgt Home-Office im Winter

Daheim am Laptop sitzen, statt ins Büro zu fahren, wirkt gerade im Winter für viele verlockend. Während Homeoffice zwar davor schützt, sich bei den hustenden Kollegen anzustecken, hat das Arbeiten von daheim aber auch negative Aspekte für unsere Gesundheit.
Seit der Corona-Pandemie hat sich das Arbeiten von Zuhause in vielen Berufen etabliert. Homeoffice kann viele Vorteile haben: So schützt man sich durch das Arbeiten von Daheim etwa vor den Viren der Arbeitskollegen.
Homeoffice hilft gegen Ansteckung, aber ...
„Korrekt ist, dass durch Kontaktreduzierung das Ansteckungsrisiko gesenkt wird“, sagt die deutsche Medizinerin Vera Stich-Kreiter im Interview mit „NTV“. Ganz so simpel ist die Situation jedoch nicht. Eine Grippewelle könne man auch durch Homeoffice nicht verhindern, dafür gebe es zu viele andere Ansteckungsquellen.
Soziale Kontakte fehlen
Homeoffice kann zudem auch negative Folgen für unsere psychische Gesundheit haben. Durch das Arbeiten alleine fehlt es uns an sozialen Kontakten: Sich spontan zur Mittagspause zu verabreden zum Beispiel. Das kann sich besonders in der kalten Jahreszeit auf die Psyche schlagen, wenn wir ohnehin weniger draußen unterwegs sind.
Bewegung und Frischluft
Zum Arbeiten in der gemütlichen Wohnung bleiben zu können, gilt im Winter als Pluspunkt für das Homeoffice. Es aber auch einen Nachteil: Uns fehlt die Bewegung und das Tageslicht. Ein Experte empfiehlt daher, auch beim Arbeiten von Zuhause bewusst Pausen einzulegen, um hinauszugehen. Zudem sollte man versuchen, Bewegung einzubauen und nicht zu lange am Stück am Schreibtisch zu sitzen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.