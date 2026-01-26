Vorteilswelt
Gemütlich, aber:

Diese Gefahren birgt Home-Office im Winter

Wissen
26.01.2026 14:16
Homeoffice kann gerade im Winter negative Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben.
Homeoffice kann gerade im Winter negative Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben.(Bild: Malena Brenek)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Daheim am Laptop sitzen, statt ins Büro zu fahren, wirkt gerade im Winter für viele verlockend. Während Homeoffice zwar davor schützt, sich bei den hustenden Kollegen anzustecken, hat das Arbeiten von daheim aber auch negative Aspekte für unsere Gesundheit.

Seit der Corona-Pandemie hat sich das Arbeiten von Zuhause in vielen Berufen etabliert. Homeoffice kann viele Vorteile haben: So schützt man sich durch das Arbeiten von Daheim etwa vor den Viren der Arbeitskollegen.

Homeoffice hilft gegen Ansteckung, aber ...
„Korrekt ist, dass durch Kontaktreduzierung das Ansteckungsrisiko gesenkt wird“, sagt die deutsche Medizinerin Vera Stich-Kreiter im Interview mit „NTV“. Ganz so simpel ist die Situation jedoch nicht. Eine Grippewelle könne man auch durch Homeoffice nicht verhindern, dafür gebe es zu viele andere Ansteckungsquellen.

Soziale Kontakte fehlen
Homeoffice kann zudem auch negative Folgen für unsere psychische Gesundheit haben. Durch das Arbeiten alleine fehlt es uns an sozialen Kontakten: Sich spontan zur Mittagspause zu verabreden zum Beispiel. Das kann sich besonders in der kalten Jahreszeit auf die Psyche schlagen, wenn wir ohnehin weniger draußen unterwegs sind.

Bewegung und Frischluft
Zum Arbeiten in der gemütlichen Wohnung bleiben zu können, gilt im Winter als Pluspunkt für das Homeoffice. Es aber auch einen Nachteil: Uns fehlt die Bewegung und das Tageslicht. Ein Experte empfiehlt daher, auch beim Arbeiten von Zuhause bewusst Pausen einzulegen, um hinauszugehen. Zudem sollte man versuchen, Bewegung einzubauen und nicht zu lange am Stück am Schreibtisch zu sitzen.

