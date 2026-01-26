Seit Sonntag vermisst: Suche nach Steirerin (58)

In der Zeit zwischen 07.30 Uhr und 07.45 Uhr verließ die 58-Jährige am vergangenen Sonntag laut Polizei ganz plötzlich ihr Zuhause. Sie dürfte mit einem Pkw der Marke Renault Captur in der Farbe weiß/beige mit dem Kennzeichen GU-2 FVO unterwegs sein. Da die Frau seither nicht mehr erreicht werden konnte, wurden nun umfassende Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.