Wer hat sie gesehen?

Seit Sonntag vermisst: Suche nach Steirerin (58)

Steiermark
26.01.2026 15:46
Wer hat die 58-Jährige gesehen?
Wer hat die 58-Jährige gesehen?(Bild: Krone KREATIV/LPD Stmk SOS)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Die Polizei fahndet nach einer 58-jährigen Steirerin. Die Frau hat Sonntagmorgen ihre Wohnadresse in Vasoldsberg (Bezirk Graz-Umgebung) mit einem Pkw verlassen und ist seither verschwunden.

0 Kommentare

In der Zeit zwischen 07.30 Uhr und 07.45 Uhr verließ die 58-Jährige am vergangenen Sonntag laut Polizei ganz plötzlich ihr Zuhause. Sie dürfte mit einem Pkw der Marke Renault Captur in der Farbe weiß/beige mit dem Kennzeichen GU-2 FVO unterwegs sein. Da die Frau seither nicht mehr erreicht werden konnte, wurden nun umfassende Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.

Die Abgängige ist ca. 165 bis 170 Zentimeter groß, schlank und hat rötliches Haar. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie unter anderem mit einer schwarzen Hose, einer schwarzen Vliesjacke und grünen Crocs-Hausschuhen bekleidet.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge muss von einem Unfall oder einem Suizid ausgegangen werden. Hinweise auf ein Gewaltdelikt bzw. Fremdverschulden liegen zum derzeitigen Zeitpunkt nicht vor. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der Frau und ihrem Fahrzeug.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Hausmannstätten unter der Telefonnummer: 059133/6139

Steiermark

