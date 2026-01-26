Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Schau nur nach vorne“

Ex-ÖSV-Ass feiert nach Nationenwechsel erste Siege

Wintersport
26.01.2026 15:27
Carina Edlinger feierte am Wochenende beim Para-Biathlon-Weltcup in Polen zwei Siege.
Carina Edlinger feierte am Wochenende beim Para-Biathlon-Weltcup in Polen zwei Siege.(Bild: GEPA)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Eine starke Vorstellung! Nach ihrem Nationenwechsel gelangen Ex-ÖSV-Ass Carina Edlinger beim Para-Biathlon-Weltcup im polnischen Jakuszyce in der Verfolgung und im 12,5 km-Rennen ihre ersten Siege für Tschechien: „Es ist schön zu sehen, wie sehr meine Erfolge gefeiert werden.“

0 Kommentare

In ihrer Spezialdisziplin Langlauf, in der sie für Österreich sechs Goldmedaillen bei Großereignissen gewonnen hat, darf die sehbehinderte Carina Edlinger wegen einer FIS-Regelung beim Thema Nationenwechsel (fester Wohnsitz seit mindestens zwei Jahre) nicht bei den Paralympics in Cortina starten. Daher konzentriert sich die seit dieser Saison für Tschechien startende Salzburgerin auf den Biathlon.

Bei Hymne mitgesungen
Nach Podestplatzierungen beim Weltcup in Canmore (Kanada) im Dezember feierte Carina, die jetzt mit Nachnamen Edlingerova heißt, beim Weltcup im polnischen Jakuszyce ihre ersten Siege. Diese stießen in Tschechien auf große Aufmerksamkeit. Die 27-Jährige sang auch bei der Hymne mit: „Die habe ich schon gelernt.“ Besonders angetan zeigte sich Edlinger von ihrer Schießleistung. Beim Sieg über die 12,5 Kilometer passierte ihr nur ein Fehler: „Die Waffe ist jetzt mein Freund, ich habe es viel trainiert. Es ist schön, wenn es dann so aufgeht.“

Das Schießen beim erfolgt über 50 Meter, wobei Athleten mit Sehbehinderung elektronische Gewehre (Infrarot) mit akustischen Signalen nutzen. Die Zielscheiben sind 21 Millimeter groß. Carina, die sich in Österreich mehr Anerkennung und Unterstützung gewünscht hatte, sagt: „Also kleiner als eine Ein-Euro-Münze.“

Carina Edlingers Blindenhut „Riley“, der bei allen bisherigen Erfolgen dabei war, ist weiter an ...
Carina Edlingers Blindenhut „Riley“, der bei allen bisherigen Erfolgen dabei war, ist weiter an ihrer Seite.(Bild: ÖPC/GEPA Pictures)

„Darf das nicht persönlich nehmen“
Die Enttäuschung, dass sie den österreichischen Pass abgeben musste („ich hatte eigentlich alle Voraussetzungen für eine Doppel-Staatsbürgerschaft“) und bei einer Rückkehr einen Deutsch-Test und einen Geschichte-Test machen muss, ist verraucht: „Ich darf das Ganze nicht persönlich nehmen. Ich schaue nur noch nach vorne.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
256.432 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
229.149 mal gelesen
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
219.194 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Mehr Wintersport
Einkleidung in Wien
Olympia: „Lässiges“ Gewand soll Flügel verleihen
„Schau nur nach vorne“
Ex-ÖSV-Ass feiert nach Nationenwechsel erste Siege
Nächster Rückschlag
Die Diagnose ist da: Streif-Opfer schwer verletzt
Shootingstar verrät
Vor Kitz-Triumph: „Koffer waren schon gepackt!“
Kein Ticket erhalten
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf