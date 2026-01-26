Ex-ÖSV-Ass feiert nach Nationenwechsel erste Siege

Bei Hymne mitgesungen

Nach Podestplatzierungen beim Weltcup in Canmore (Kanada) im Dezember feierte Carina, die jetzt mit Nachnamen Edlingerova heißt, beim Weltcup im polnischen Jakuszyce ihre ersten Siege. Diese stießen in Tschechien auf große Aufmerksamkeit. Die 27-Jährige sang auch bei der Hymne mit: „Die habe ich schon gelernt.“ Besonders angetan zeigte sich Edlinger von ihrer Schießleistung. Beim Sieg über die 12,5 Kilometer passierte ihr nur ein Fehler: „Die Waffe ist jetzt mein Freund, ich habe es viel trainiert. Es ist schön, wenn es dann so aufgeht.“