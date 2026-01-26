Klimawandel: „Ist einfach nicht zu retten!“

„Wir wollen Gerechtigkeit und Frieden“

Viele finden die Maßnahmen und Einschränkungen um den Klimawandel zu bekämpfen fair, doch fehle es an Gerechtigkeit. Auch Politiker, Promis und CEOs sollten sich an die Regelungen halten müssen. Wenn wir alle zusammenhalten wollen, dann sollte es niemanden geben, der die Regeln ignorieren kann. Ein weiterer Knackpunkt wäre die ständige Konfliktbereitschaft vieler Politiker. Sollte Frieden herrschen, dann könnten wir uns endlich dem Klima widmen.