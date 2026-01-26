Vorteilswelt
Klimawandel: „Ist einfach nicht zu retten!"

Österreich
26.01.2026 16:00
Langlaufen und Skifahren ist nicht mehr so es früher einmal war
Langlaufen und Skifahren ist nicht mehr so es früher einmal war
Porträt von Community
Von Community

Vor dem Hintergrund statistischer Daten, die grundsätzlich auf die Möglichkeit wirksamer Klimaschutzmaßnahmen hindeuten, haben wir unsere Leserinnen und Leser gefragt, welche Schritte sie für notwendig halten, um das Klima zu schützen. In unserem Forum zeigte sich daraufhin ein breites Spektrum an Ideen und Meinungen.

Mit dem Ausbau der Wasserkraft und einem extremen Anstieg an E-Autos senkte Österreich 2024 seine Treibhausgasemissionen um drei Prozent. Allein 2025 wurden in Österreich 60.651 neue E-Autos zugelassen und es scheint, wie als seien wir auf einen guten Kurs den Klimawandel anzukämpfen. Doch global muss noch einiges getan werden und unsere User schlugen Wege vor wie wir langsam aber doch unser Klima retten könnten.

Benutzer Avatar
CPutz
Vor allem würde ich den billig Flugverkehr stoppen,
es ist sowieso viel zu viel Flugverkehr. 🙈
Higgsboson
1. Privatjets verbieten
2. Strom steuerfrei und billig anbieten
3. Geld von CO2 Steuer für Gratis - Öffis für alle verwenden
4. Autobahnverbot für LKWs (LKWs auf die Schiene)
5. PKWs über 100 PS extrem hoch besteuern dafür u 70 PS steuerfrei
6. Alle Öffis müssen min. einen 20 Minutentakt haben
7. Wälder von der Grundsteuer befreien
8. Verbot von Werbung durch Flugblätter
KroneLeser3063879
Der menschengemachte Klimawandel hat viele Ursachen. Die rasche Zunahme der Weltbevölkerung. Jeder möchte im Wohlstand leben. Wirtschaftswachstum heißt das Zauberwort. Der größte Umweltfeind. Ein Teufelskreis.
„Wir können das Klima nicht retten!“
Doch eine Großzahl der Stimmen im Forum ist sehr pessimistisch dem Thema gegenüber. Das Klima sei nicht mehr zu retten und wenn, können wir Österreicher nicht wirklich viel beisteuern. Die großen Industriegiganten sollten gestoppt oder reguliert werden, nur dann sei Veränderung möglich. Andere wiederum kritisieren diese Mentalität. Nur mit Zusammenhalt können wir diese Herausforderung meistern.

ente2000
wir können das klima nicht retten.
solange nicht alle auf der welt am selben strang ziehen, wird sich auch nichts ändern,
ausser das wir europa wirtschftlich ruinieren.
huebchen
solange China für 1/3 der klimaschädlichen Abgase verantwortlich ist, dazu USA, Russland und Indien, sölange in Brasilien Urwälder vernichtet werden und als Belohnung noch der MERCOSUR Vertrag winkt haben wir in Österreich keinerlei Einfluss auf das Klima.
IchderJoe
Wichtig wäre es, wenn alle begreifen würden, dass man nur miteinander etwas ausrichten kann. Das ewige „Die Anderen sollen“ bringt uns nicht weiter.
„Wir wollen Gerechtigkeit und Frieden“
Viele finden die Maßnahmen und Einschränkungen um den Klimawandel zu bekämpfen fair, doch fehle es an Gerechtigkeit. Auch Politiker, Promis und CEOs sollten sich an die Regelungen halten müssen. Wenn wir alle zusammenhalten wollen, dann sollte es niemanden geben, der die Regeln ignorieren kann. Ein weiterer Knackpunkt wäre die ständige Konfliktbereitschaft vieler Politiker. Sollte Frieden herrschen, dann könnten wir uns endlich dem Klima widmen.

KroneLeser3347154
Solange unser Politiker sich alles erlauben und in der Welt herumfliegen und mit dicken Autos herumgondeln ,hat das ganze Klima einsparen keinen Sinn, nur einen Sinn uns Abzuzocken !!
Heber112
Ich würde den Superreichen, die mit hunderten Privatjets bsp.'sweise nach Davos einfliegen, und dem Untertan, also uns Bürgern, allerlei Einschränkungen und Klimaauflagen diktieren wollen, mein einfaches, genügsames Leben gönnen. Schließlich sollen sie auch selbst das spüren dürfen, was sie anderen ständig um die Ohren hauen.
Eduard7061
Solange überall auf der Welt Kriege sind gar nicht.
Wie würden Sie den Klimawandel stoppen? Sind wir auf einem guten Weg? Wie viel kann Österreich zu diesem globalen Problem beisteuern? Wir freuen uns auf weitere Meldungen und Meinungen unten in den Kommentaren! 

