Klimawandel: „Ist einfach nicht zu retten!“

Vor dem Hintergrund statistischer Daten, die grundsätzlich auf die Möglichkeit wirksamer Klimaschutzmaßnahmen hindeuten, haben wir unsere Leserinnen und Leser gefragt, welche Schritte sie für notwendig halten, um das Klima zu schützen. In unserem Forum zeigte sich daraufhin ein breites Spektrum an Ideen und Meinungen.
Mit dem Ausbau der Wasserkraft und einem extremen Anstieg an E-Autos senkte Österreich 2024 seine Treibhausgasemissionen um drei Prozent. Allein 2025 wurden in Österreich 60.651 neue E-Autos zugelassen und es scheint, wie als seien wir auf einen guten Kurs den Klimawandel anzukämpfen. Doch global muss noch einiges getan werden und unsere User schlugen Wege vor wie wir langsam aber doch unser Klima retten könnten.
„Wir können das Klima nicht retten!“
Doch eine Großzahl der Stimmen im Forum ist sehr pessimistisch dem Thema gegenüber. Das Klima sei nicht mehr zu retten und wenn, können wir Österreicher nicht wirklich viel beisteuern. Die großen Industriegiganten sollten gestoppt oder reguliert werden, nur dann sei Veränderung möglich. Andere wiederum kritisieren diese Mentalität. Nur mit Zusammenhalt können wir diese Herausforderung meistern.
„Wir wollen Gerechtigkeit und Frieden“
Viele finden die Maßnahmen und Einschränkungen um den Klimawandel zu bekämpfen fair, doch fehle es an Gerechtigkeit. Auch Politiker, Promis und CEOs sollten sich an die Regelungen halten müssen. Wenn wir alle zusammenhalten wollen, dann sollte es niemanden geben, der die Regeln ignorieren kann. Ein weiterer Knackpunkt wäre die ständige Konfliktbereitschaft vieler Politiker. Sollte Frieden herrschen, dann könnten wir uns endlich dem Klima widmen.
Wie würden Sie den Klimawandel stoppen? Sind wir auf einem guten Weg? Wie viel kann Österreich zu diesem globalen Problem beisteuern? Wir freuen uns auf weitere Meldungen und Meinungen unten in den Kommentaren!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.