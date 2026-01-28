Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Emotionen, dann Kritik

Kristoffersen unter Tränen: „Alle sagen immer …“

Ski Alpin
28.01.2026 22:31
Der Rekordsieg hat für Henrik Kristoffersen eine besondere Bedeutung.
Der Rekordsieg hat für Henrik Kristoffersen eine besondere Bedeutung.(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach dem Rekordsieg in Schladming brachen die Emotionen aus Henrik Kristoffersen heraus. „Endlich kann ich sagen, dass es wirklich mein Haus hier ist“, jubelt der Norweger. Doch auch in diesem Moment des Triumphs konnte er sich eine erneute Spitze nicht verkneifen. 

0 Kommentare

Als der Rekordsieg fix war, entluden sich bei Henrik Kristoffersen alle Emotionen. „This is my house!“, schrie er in den Nachthimmel von Schladming und kniete sich dann in den Schnee. Vom Publikum wurde er frenetisch gefeiert. Mit seinem fünften Sieg ist er neuer alleiniger Slalom-König des Nightrace. 

Lesen Sie auch:
Große Emotionen bei Henrik Kristoffersen nach dem Rekordsieg in Schladming. 
Gstrein wird Fünfter
Rekord! Kristoffersen ist Schladmings Slalom-König
28.01.2026
Krone Plus Logo
Henrik Kristoffersen:
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
27.01.2026

Zuvor teilte er diesen Rekord mit Ex-ÖSV-Ass Benjamin Raich. Bei diesem entschuldigte er sich schließlich noch im Zielraum – es folgte eine herzliche Umarmung. Wie viel dem Norweger dieser historische Sieg bedeutet, wurde schließlich auch im Interview mit dem ORF ersichtlich. 

Und dann doch wieder Kritik
„Alle sagen immer, ich jammere zu viel wegen der Bedingungen und Kurssetzungen – dann sagen sie, ich bin alt und habe lange nichts mehr gewonnen. Aber jetzt – es ist mein fünfter Sieg in Schladming. Endlich kann ich wirklich sagen: Das ist mein Haus hier!“, zeigte sich Kristoffersen emotional – „das ist einfach unglaublich.“ 

Henrik Kristoffersen hat zum fünften Mal den Schladming-Slalom gewonnen und ist damit ...
Henrik Kristoffersen hat zum fünften Mal den Schladming-Slalom gewonnen und ist damit Rekordsieger.(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)

Aber erneut konnte sich der Routinier auch eine Spitze nicht verkneifen. Er habe mit Schmerzen im Rücken zu kämpfen, so der 31-Jährige, diese hätten sich durch die Pistenbedingungen sicherlich nicht verbessert: „Unter solchen Bedingungen sollten keine Rennen gefahren werden. Das ist nur dumm. So ist es halt mehr ein Eisring als eine Skipiste.“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Henrik KristoffersenBenjamin Raich
Schladming
ÖSV
TränenSchnee
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
238.379 mal gelesen
Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
133.041 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Vorarlberg
Bergstation um sechs Meter zu weit oben gebaut
127.415 mal gelesen
Diese Bergstation soll von der Bezirkshauptmannschaft Bregenz geprüft werden.
Mehr Ski Alpin
Emotionen, dann Kritik
Kristoffersen unter Tränen: „Alle sagen immer …“
Gstrein wird Fünfter
Rekord! Kristoffersen ist Schladmings Slalom-König
Raus in Lauf eins
„Schlecht!“ Halbes Olympia-Team nicht im Finale
In Crans-Montana
Ski-Asse gedenken Opfern der Brand-Katastrophe
Geht Richtung Speed
Schwarz: „Habe keine Zeit, Slalom zu trainieren“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf