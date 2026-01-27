Kristoffersen legt nach: „Nach Wengen …“

Auch der erste Durchgang des Riesentorlaufs in Schladming hat bei Henrik Kristoffersen für keine gute Stimmung gesorgt. Bei eisigen Verhältnissen hatte der Norweger mit Schwierigkeiten zu kämpfen und riss einen großen Rückstand auf die Spitze auf. Nach seiner scharfen Kritik in Wengen und der folgenden Ermahnung durch FIS-Renndirektor Markus Waldner hielt er sich mit direkter Kritik aber erneut zurück. Eine neuerliche Spitze ließ er sich aber nicht nehmen und nahm dabei auch seine Kontrahenten in die Pflicht.