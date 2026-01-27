Vorteilswelt
Schelmisches Interview

Kristoffersen legt nach: „Nach Wengen …“

Ski Alpin
27.01.2026 19:21
Henrik Kristoffersen kann sich auch in Schladming einen Seitenhieb nicht verkneifen.
Henrik Kristoffersen kann sich auch in Schladming einen Seitenhieb nicht verkneifen.(Bild: Screenshot/ORF)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Auch der erste Durchgang des Riesentorlaufs in Schladming hat bei Henrik Kristoffersen für keine gute Stimmung gesorgt. Bei eisigen Verhältnissen hatte der Norweger mit Schwierigkeiten zu kämpfen und riss einen großen Rückstand auf die Spitze auf. Nach seiner scharfen Kritik in Wengen und der folgenden Ermahnung durch FIS-Renndirektor Markus Waldner hielt er sich mit direkter Kritik aber erneut zurück. Eine neuerliche Spitze ließ er sich aber nicht nehmen und nahm dabei auch seine Kontrahenten in die Pflicht. 

0 Kommentare

„Was kann ich denn sagen? Nach Wengen kann ich ja nicht viel sagen“, erklärte Kristoffersen mit einem schelmischen Grinsen im Zielraum von Schladming gegenüber dem ORF. Zuvor hatte der Norweger den ersten Durchgang des Riesentorlaufs in Schladming eröffnet.

Eine Startnummer, die bei den heute vorherrschenden eisigen Bedingungen kein Vorteil war. „Nein, das war heute kein Vorteil“, so Kristoffersen mit einem schmerzhaften Lachen. Ob es denn an der Präparierung lag, wollte Moderator Rainer Pariasek wissen. „Ich glaube, andere haben da sicher was dazu gesagt. Ich hoffe, dass andere was sagen“, so der Norweger. 

Lucas Pinheiro Braathen
Lucas Pinheiro Braathen(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)

Eine Aussage ließ sich der Routinier dann doch noch entlocken. „Ich glaube, in 14 Jahren im Weltcup habe ich noch nie so einen eisigen Riesentorlauf erlebt.“ Zustimmung erhielt er dabei auch vom Halbzeitführenden. „Es war das eisigste Rennen, das ich je gefahren bin“, so Lucas Pinheiro Braathen.

Vorfall am Rande des Wengen-Slaloms
Beim Ski-Weltcup von Wengen hatte sich Henrik Kristoffersen mit Offiziellen einen hitzigen Wortwechsel in Bezug auf die Pistenpräparierung geliefert. FIS-Renndirektor Markus Waldner sprach gegenüber dem Norweger anschließend eine „Warnung“ aus.

„Nächstes Mal gibt es eine empfindliche Strafe“, sagte Waldner beim Team Captains Meeting vor dem Slalomklassiker in Kitzbühel. Es gehe nicht darum, dass Kristoffersen Kritik geübt habe, sondern um die Art und Weise, so Waldner.

