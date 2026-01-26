Vorteilswelt
Shootingstar verrät

Vor Kitz-Triumph: „Koffer waren schon gepackt!“

Ski Alpin
26.01.2026 14:07
Große Emotionen bei Giovanni Franzoni nach seinem Erfolg in Kitzbühel.
Große Emotionen bei Giovanni Franzoni nach seinem Erfolg in Kitzbühel.(Bild: AFP/JOE KLAMAR)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Da saß er schon auf gepackten Koffern und holte dann doch noch den bisher größten Sieg seiner Karriere! Giovanni Franzoni hat trotz seiner starken Leistungen in den Trainings nicht mehr mit einem Abfahrtssieg gerechnet, wie der Italiener verrät. Die Emotionen waren anschließend deshalb umso größer. Und auch die Freude bei den Teamkollegen. 

Giovanni Franzoni hat sich mit seinem Sieg in der Hahnenkamm-Abfahrt am Samstag endgültig in der Elite der Speed-Herren etabliert und die Herzen der Fans über Kitzbühel hinaus erobert. Doch vor dem Rennen hat der Italiener eigentlich schon mit dem Wochenende abgeschlossen. „Wenn ich ehrlich bin: Meine Koffer waren schon gepackt, ich dachte, dass ich direkt nach dem Rennen abreisen würde“, verrät der Italiener. 

Doch aus einer schnellen Abreise wurde schließlich nichts. Nach seinem Triumph entluden sich zunächst alle Emotionen. „Es ist ein Traum, ich zittere“, war der Shootingstar der Saison sichtlich berührt und gedachte schließlich unter Tränen seinem tragisch verstorbenen Zimmergenossen Matteo Franzoso. 

Am Abend ließ er es zusammen mit vielen seiner Ski-Kollegen schließlich noch krachen. Im bekannten Lokal „The Londoner“ zog er dabei sogar blank und wurde von Teamkollegen und Kontrahenten gleichermaßen gefeiert. 

Großer Druck vor dem Rennen
Ohnehin gilt Franzoni als Sympathieträger im Ski-Zirkus – und wird im italienischen Team für seine Art geschätzt, wie auch Florian Schieder gegenüber „SportNews“ betont: „Giovanni ist ein feiner Bursche, immer freundlich“ und ergänzt schließlich noch grinsend: „Und schaut den Domme (Anm. Dominik Paris) immer so an, als wäre er ein Heiliger.“ 

Florian Schieder
Florian Schieder(Bild: AP/Marco Trovati)

Dabei verrät Schieder, von Sensationsmann Maxence Muzaton noch vom Kitz-Stockerl verdrängt, dass für Franzoni die Trainings-Bestzeiten zuvor eine große Belastung waren: „Der Rummel um ihn war enorm groß. Ich hatte das Gefühl, dass er zu viel an sich rangelassen hat.“ Während er im Super-G dafür noch Tribut zollen musste, gab es in der Abfahrt schließlich die große Erlösung. Und die Koffer mussten nochmal ausgepackt werden ... 

