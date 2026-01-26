Vor Kitz-Triumph: „Koffer waren schon gepackt!“

Dabei verrät Schieder, von Sensationsmann Maxence Muzaton noch vom Kitz-Stockerl verdrängt, dass für Franzoni die Trainings-Bestzeiten zuvor eine große Belastung waren: „Der Rummel um ihn war enorm groß. Ich hatte das Gefühl, dass er zu viel an sich rangelassen hat.“ Während er im Super-G dafür noch Tribut zollen musste, gab es in der Abfahrt schließlich die große Erlösung. Und die Koffer mussten nochmal ausgepackt werden ...