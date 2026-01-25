Feier, Fans und Ibrahimovic: Franzoni überwältigt!

Bei all den freudigen Momenten kam aber auch das Gedenken an den in Chile tödlich verunglückten Matteo Franzoso nie zu kurz. „Ich bin für ihn gefahren!“, erklärte Franzoni nach dem Rennen unter Tränen – seinen bisher größten sportlichen Erfolg widmete er dementsprechend auch seinem langjährigen Zimmerkollegen. „Ich weiß, dass du mir zugesehen hast. Wir haben es geschafft. Danke“, postete er so auch noch auf Instagram.