Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Premiere für Routinier

Für die Kitzbühel-Sensation winkt besonderer Lohn!

Ski Alpin
26.01.2026 10:15
Maxence Muzaton war die große Überraschung in der Kitzbühel-Abfahrt.
Maxence Muzaton war die große Überraschung in der Kitzbühel-Abfahrt.(Bild: GEPA)
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

Dafür winkt dem Routinier jetzt sogar ein Ticket für die Olympischen Spiele! Maxence Muzaton hat am Samstag für die wohl größte Überraschung in Kitzbühel gesorgt. Der Franzose raste mit Startnummer 29 noch aufs Podium – zum ersten Mal in seiner Karriere. Jetzt darf er offenbar mit nach Bormio! 

0 Kommentare

Sieger Giovanni Franzoni hatte bereits Marco Odermatt und Co. hinter sich gelassen, als Routinier Muzaton an den Start ging. Den Franzosen hatten wohl nur die wenigsten auf der Rechnung, als er sich mit Startnummer 29 auf die Streif wagte – und die Topstars nochmal zittern ließ. 

Lesen Sie auch:
Marco Odermatt muss sich in der Kitzbühel-Abfahrt erneut geschlagen geben. 
Kitz-Frust wird größer
Odermatt leidet im Ziel: „Das schmerzt umso mehr!“
24.01.2026
Tränen bei Franzoni
Emotionaler Kitz-Sieg: „Ich bin für ihn gefahren!“
24.01.2026

Eine halbe Sekunde Vorsprung holte er im oberen Teil auf den Italiener raus. Nach und nach büßte er dann doch Zeit ein – landete mit 39 Hundertstel Rückstand schließlich aber noch auf dem dritten Platz.

Jetzt winkt das Olympia-Ticket!
Es war der erste Stockerlplatz in einem Speedbewerb in seiner doch schon langen Ski-Karriere (13 Jahre). Durchaus eine Sensation. Nur in der Kombination landete er schon mal auf dem Podium. 

Dabei zeigte er in der Gamsstadt schon zuvor starke Leistungen. „Ich wusste, dass ich auf dieser Strecke schnell sein kann. Das habe ich schon einige Male gezeigt. Es dann aber doch so durchzuziehen, ist aber etwas Besonderes“, freute sich der Routinier nach dem Rennen gegenüber dem ORF.

Lesen Sie auch:
Giovanni Franzoni (Mitte) gewinnt vor Marco Odermatt (li.) und Maxence Muzaton.
ÖSV kassiert Debakel
Streif-Triumph! Franzoni ist „König von Kitzbühel“
24.01.2026

Offenbar darf sich Muzaton nun aber nicht nur über sein starkes Resultat in Kitzbühel freuen. Wie französische Medien berichten, soll er sich mit seiner Sensationsfahrt auch das Ticket für die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina gesichert haben. Mal sehen, ob der Franzose auch dort für eine Überraschung sorgen kann. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
KitzbühelBormio
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
253.345 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
220.844 mal gelesen
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
217.443 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Mehr Ski Alpin
115-köpfiges Aufgebot
Olympia-Team: Sie gehen für uns auf Medaillenjagd!
Nach Kitzbühel-Triumph
„Träume noch“: Feller postet spezielles Bett-Foto
Premiere für Routinier
Für die Kitzbühel-Sensation winkt besonderer Lohn!
Emotionen in Kitzbühel
Nur Olympia-Zuschauer, aber Feller rührt zu Tränen
Schladming-Klassiker
Langfristiger FIS-Plan für das Doppel-„Nightrace“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf