Für die Kitzbühel-Sensation winkt besonderer Lohn!

Dafür winkt dem Routinier jetzt sogar ein Ticket für die Olympischen Spiele! Maxence Muzaton hat am Samstag für die wohl größte Überraschung in Kitzbühel gesorgt. Der Franzose raste mit Startnummer 29 noch aufs Podium – zum ersten Mal in seiner Karriere. Jetzt darf er offenbar mit nach Bormio!
Sieger Giovanni Franzoni hatte bereits Marco Odermatt und Co. hinter sich gelassen, als Routinier Muzaton an den Start ging. Den Franzosen hatten wohl nur die wenigsten auf der Rechnung, als er sich mit Startnummer 29 auf die Streif wagte – und die Topstars nochmal zittern ließ.
Eine halbe Sekunde Vorsprung holte er im oberen Teil auf den Italiener raus. Nach und nach büßte er dann doch Zeit ein – landete mit 39 Hundertstel Rückstand schließlich aber noch auf dem dritten Platz.
Jetzt winkt das Olympia-Ticket!
Es war der erste Stockerlplatz in einem Speedbewerb in seiner doch schon langen Ski-Karriere (13 Jahre). Durchaus eine Sensation. Nur in der Kombination landete er schon mal auf dem Podium.
Dabei zeigte er in der Gamsstadt schon zuvor starke Leistungen. „Ich wusste, dass ich auf dieser Strecke schnell sein kann. Das habe ich schon einige Male gezeigt. Es dann aber doch so durchzuziehen, ist aber etwas Besonderes“, freute sich der Routinier nach dem Rennen gegenüber dem ORF.
Offenbar darf sich Muzaton nun aber nicht nur über sein starkes Resultat in Kitzbühel freuen. Wie französische Medien berichten, soll er sich mit seiner Sensationsfahrt auch das Ticket für die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina gesichert haben. Mal sehen, ob der Franzose auch dort für eine Überraschung sorgen kann.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.