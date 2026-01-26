Autos zweier Familien kollidierten frontal

Es hätte für eine Familie aus dem deutschen Ingolstadt vermutlich ein entspannter Wochenendausflug werden sollen – doch der Sonntag endete für diese und noch eine weitere vierköpfige Familie im Krankenhaus.
Die 39-jährige Deutsche fuhr mit ihrem Mann und den zwei Kindern (zwei und fünf Jahre alt) im Auto auf der Wiener Bundesstraße im Ortsgebiet von Eugendorf in Richtung Salzburg.
Aus bisher ungeklärter Ursache geriet die Frau mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem 41-jährigen Pkw-Lenker aus Seekirchen. Dieser hatte ebenfalls seine Frau sowie zwei Kinder (neun und sechs Jahre) an Bord.
Zweijährige musste reanimiert werden
Alle Unfallbeteiligten verletzten sich zum Teil schwer. Sie mussten ins Unfallkrankenhaus und das Uniklinikum Salzburg gebracht werden. Besonders tragisch: die zweijährige Tochter der deutschen Unfalllenkerin musste noch am Unfallort reanimiert werden.
Ein Alkotest war vor Ort nur mit dem Seekirchener möglich. Bei ihm wurden 0,3 Promille nachgewiesen.
Ein gerichtlich beeideter Sachverständiger wurde zur Unfallerhebung hinzugezogen. Die B1 war bis 17.20 Uhr teilweise für den gesamten Verkehr gesperrt.
