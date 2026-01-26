Toronto gewinnt bei Leader Oklahoma mit 103:101

In einer Partie, in der weder „OKC“ noch Toronto mehr als sieben Punkte an Vorsprung herausholten, fiel die Entscheidung erst im Finish. Die Gäste verwandelten ein 95:97 in den letzten zwei Minuten noch in den Sieg. Alle acht Zähler gingen dabei auf das Konto von Immanuel Quickley. Der Guard war mit 23 Punkten auch der Topscorer der Raptors, die am Mittwoch die New York Knicks im direkten Duell um den dritten Platz im NBA-Osten empfangen.