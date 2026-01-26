Vorteilswelt
Basketball – NBA

Toronto gewinnt bei Leader Oklahoma mit 103:101

US-Sport
26.01.2026 10:32
(Bild: AP/Nate Billings)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Toronto Raptors haben am Sonntag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) mit einem 103:101 bei NBA-Leader Oklahoma City Thunder überrascht!

0 Kommentare

Die Kanadier – weiterhin ohne Jakob Pöltl – gewannen zum vierten Mal in Folge und sind vorerst wieder Dritter der Eastern Conference. Der Titelverteidiger musste zum zweiten Mal hintereinander als Verlierer vom Parkett, weist mit 37:10-Siegen aber nach wie vor die beste Bilanz aller Teams auf.

In einer Partie, in der weder „OKC“ noch Toronto mehr als sieben Punkte an Vorsprung herausholten, fiel die Entscheidung erst im Finish. Die Gäste verwandelten ein 95:97 in den letzten zwei Minuten noch in den Sieg. Alle acht Zähler gingen dabei auf das Konto von Immanuel Quickley. Der Guard war mit 23 Punkten auch der Topscorer der Raptors, die am Mittwoch die New York Knicks im direkten Duell um den dritten Platz im NBA-Osten empfangen.

Absagen in Memphis und Milwaukee wegen Wintersturms
Die Detroit Pistons feierten einen ungefährdeten 139:116-Erfolg gegen die Sacramento Kings. Cade Cunningham erzielte 29 Punkte für den Leader der Eastern Conference. Die Partien Memphis Grizzlies gegen Denver Nuggets und Milwaukee Bucks gegen Dallas Mavericks wurden wegen eines Wintersturms in weiten Teilen der USA abgesagt. Nachtragstermine standen zunächst nicht fest.

