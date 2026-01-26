„Problem gelöst“: Demir muss auf Klubsuche gehen

Die Entscheidung ist laut türkischen Medien gefallen: Die Zeit von Yusuf Demir bei Galatasaray Istanbul ist abgelaufen! Das einstige ÖFB-„Juwel“ und der türkische Topklub gehen getrennte Wege.
Wie das türkische Medium „Sporx“ berichtet, habe man sich auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Der Verein werde die ausstehenden Zahlungen leisten und sich von Demir trennen. „Das Problem dürfte nun endgültig gelöst sein“, schreibt „Sporx“.
Sein Vertrag wäre im Sommer ausgelaufen. Heißt: Nach etwas mehr als drei Jahren endet die Zeit des 22-Jährigen bei „Gala“, Demir muss nun auf Klubsuche gehen.
Vom „Juwel“ in die Versenkung
Vor rund fünf Jahren feierte Demir sein Teamdebüt für Österreich – jetzt versauert der Ex-Rapidler bei Galatasaray oftmals nur auf der Bank bzw. auf der Tribüne. In der laufenden Saison kam er lediglich auf drei Pflichtspieleinsätze, stand nur 125 Minuten auf dem Platz.
Am 28. März 2021 wurde der damalige Rapidler mit 17 Jahren und 300 Tagen zum drittjüngsten Teamdebütanten (nach David Alaba und Hans Buzek) in der ÖFB-Geschichte. Weitere drei Kurzeinsätze kamen 2021 noch dazu. Er galt als „Juwel“ mit einem Marktwert von zwölf Millionen Euro, nun befindet er sich einmal mehr am Abstellgleis ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.