„Problem gelöst“: Demir muss auf Klubsuche gehen

Am 28. März 2021 wurde der damalige Rapidler mit 17 Jahren und 300 Tagen zum drittjüngsten Teamdebütanten (nach David Alaba und Hans Buzek) in der ÖFB-Geschichte. Weitere drei Kurzeinsätze kamen 2021 noch dazu. Er galt als „Juwel“ mit einem Marktwert von zwölf Millionen Euro, nun befindet er sich einmal mehr am Abstellgleis ...