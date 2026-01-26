Vorteilswelt
Einstiges „Wunderkind“

„Problem gelöst“: Demir muss auf Klubsuche gehen

Fußball International
26.01.2026 10:27
Yusuf Demir
Yusuf Demir(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Entscheidung ist laut türkischen Medien gefallen: Die Zeit von Yusuf Demir bei Galatasaray Istanbul ist abgelaufen! Das einstige ÖFB-„Juwel“ und der türkische Topklub gehen getrennte Wege.

Wie das türkische Medium „Sporx“ berichtet, habe man sich auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Der Verein werde die ausstehenden Zahlungen leisten und sich von Demir trennen. „Das Problem dürfte nun endgültig gelöst sein“, schreibt „Sporx“.

Sein Vertrag wäre im Sommer ausgelaufen. Heißt: Nach etwas mehr als drei Jahren endet die Zeit des 22-Jährigen bei „Gala“, Demir muss nun auf Klubsuche gehen.

Vom „Juwel“ in die Versenkung
Vor rund fünf Jahren feierte Demir sein Teamdebüt für Österreich – jetzt versauert der Ex-Rapidler bei Galatasaray oftmals nur auf der Bank bzw. auf der Tribüne. In der laufenden Saison kam er lediglich auf drei Pflichtspieleinsätze, stand nur 125 Minuten auf dem Platz.

Am 28. März 2021 wurde der damalige Rapidler mit 17 Jahren und 300 Tagen zum drittjüngsten Teamdebütanten (nach David Alaba und Hans Buzek) in der ÖFB-Geschichte. Weitere drei Kurzeinsätze kamen 2021 noch dazu. Er galt als „Juwel“ mit einem Marktwert von zwölf Millionen Euro, nun befindet er sich einmal mehr am Abstellgleis ...

