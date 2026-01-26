Schulskikurse immer teurer, Lehrer schlagen Alarm

70-Prozent-Klausel als Hürde

Doch auch schon vor Beginn der jüngsten Teuerungswelle haben laut Kimberger immer weniger Klassen die 70-Prozent-Klausel erfüllt, die seit der Abschaffung der Teilnahmepflicht an mehrtägigen Schulveranstaltungen Mitte der 1990er gilt. Seit damals müssen mindestens 70 Prozent einer Klasse teilnehmen, sonst findet die Veranstaltung nicht statt. Mittlerweile werde diese Regelung von den Schulbehörden schon „sehr großzügig“ gehandhabt, indem etwa mehrere Klassen zusammengefasst werden, schildert der Lehrervertreter.