Embryo vertauscht: Frau trug fremdes Baby aus

Kläger besorgt: Gab es noch mehr Fehler?

Ein anschließender Gentest ergab, dass die Kleine mit keinem der Elternteile biologisch verwandt ist. „Ebenso besorgniserregend für die Kläger ist die offensichtliche Möglichkeit, dass einer anderen Person einer oder mehrere ihrer Embryonen eingesetzt wurden und dass diese Person mit einem oder mehreren ihrer Kinder schwanger ist oder war und diese derzeit betreut“, heißt es in der Klage.