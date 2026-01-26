„Träume noch“: Feller postet spezielles Bett-Foto

Manuel Feller hat seinen Kitzbühel-Triumph gebührend gefeiert und die (wohl kurze) Nacht mit einem ganz speziellen Partner an seiner Seite verbracht – das suggeriert ein Posting, das der Tiroler am Montagvormittag veröffentlichte.
„Ich träume immer noch“, schreibt Feller zu einem Bild, das ihn im Bett liegend zeigt. In der Hand hält er seine Gams, die er nach seinem sensationellen Slalom-Sieg am Ganslernhang erhalten hatte. Gut möglich, dass diese die ganze Nacht an seiner Seite im Bett verbracht hatte.
Triumph nach „sehr schwierigem Abschnitt“
Seit 2013 hatte er fast schon verzweifelt versucht, in seinem Heimrennen das Podest zu erklimmen, gleich mehrmals war er als Topfavorit an diesem Ziel gescheitert. Nun griff der 33-jährige Fieberbrunner zu – ausgerechnet, als die erträumte Gams weit weg schien. Und die rot-weiß-roten Ski-Fans freuten sich mit!
„Es ist die schwierigste Saison für mich, allgemein ein sehr schwieriger Abschnitt von meinem Leben. Ich möchte nicht wirklich darüber reden, aber es waren keine einfachen Zeiten“, sagte Feller. „Ein großes Dankeschön an meine Frau, sie hat mir sehr geholfen.“
