Weltcup-Chefs handelten gegen Vorgaben der FIS

Eine Piste, auf der das Snowboard eine Spur zieht wie in Butter!“ So lobte Superstar Ester Ledecka die Rennstrecke beim Weltcup auf der Simonhöhe. Zum dritten Mal (nach 2022 & 2024) waren alle vom Event begeistert. „Die Piste ist mega. Wir hatten zuletzt oft so eisige Hänge – da glauben sie, dass das cool ist. Aber eigentlich ist es das nicht. Hier sind die Bedingungen so super. Auch international taugt‘s eigentlich allen“, lobte auch Team-Siegerin Sabine Payer.