Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Aber ÖSV-Asse happy

Weltcup-Chefs handelten gegen Vorgaben der FIS

Kärnten
26.01.2026 09:57
Sabine Payer
Sabine Payer(Bild: GEPA)
Porträt von Stefan Plieschnig
Von Stefan Plieschnig

Snowboard-Event auf der Simonhöhe war erneut ein voller Erfolg auf allen Ebenen. Interessant dabei: Die Weltcup-Organisatoren handelten bewusst gegen Vorgaben der FIS. Und: Wie geht‘s in den kommenden Jahren weiter mit dem Winter-Highlight?

0 Kommentare

Eine Piste, auf der das Snowboard eine Spur zieht wie in Butter!“ So lobte Superstar Ester Ledecka die Rennstrecke beim Weltcup auf der Simonhöhe. Zum dritten Mal (nach 2022 & 2024) waren alle vom Event begeistert. „Die Piste ist mega. Wir hatten zuletzt oft so eisige Hänge – da glauben sie, dass das cool ist. Aber eigentlich ist es das nicht. Hier sind die Bedingungen so super. Auch international taugt‘s eigentlich allen“, lobte auch Team-Siegerin Sabine Payer.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Thailand kennt kein Pardon: Die Diebe wurden per Foto der Öffentlichkeit präsentiert.
Thailand greift durch
Österreicher stahl Flip-Flops und ist nun in Haft
Das Opfer konsumierte Alkohol, Kokain und „Poppers“ – eine beliebte, aber gefährliche ...
Sterbenden missbraucht
Anklage nach Todesdrama bei Sexparty im Club
Sieht man auch nicht alle Tage: New Yorker auf Skiern am Times Square
Ski fahren in der City
New York im Wintersturm: Notstand und Schneefreude
Konsequenzen im Bund?
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
253.345 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
220.844 mal gelesen
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
217.443 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Mehr Kärnten
Krone Plus Logo
Aber ÖSV-Asse happy
Weltcup-Chefs handelten gegen Vorgaben der FIS
Kommt aus den USA
KAC hat den Ersatz für Kapitän Hundertpfund
Event bis 2029 fix!
Die Winter-Musi lockte Tausende Schlagerfans
Schwierige Löscharbeit
Nächtlicher Brand zerstörte entlegene Almhütte
Krone Plus Logo
Kärntens LH im Talk
Kaiser: „Warum mit 67 nicht noch Neues entdecken?“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf