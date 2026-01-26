„Kein Tag zum Feiern“: Tausende protestieren

„Wird immer das Land der Aborigines sein“

Deshalb gingen in vielen australischen Städten zehntausende Menschen auf die Straße. Trotz großer Sommerhitze versammelten sich Ureinwohner und Aktivisten unter anderem in den Metropolen Sydney, Melbourne, Brisbane und der Hauptstadt Canberra. Viele Demonstrierende trugen die Flagge der Aborigines – eine gelbe Sonne vor schwarzem und rotem Hintergrund. Auf Schildern war unter anderem zu lesen: „Dies ist kein Tag zum Feiern“ oder „Dies war und wird immer das Land der Aborigines sein.“