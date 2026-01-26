„Australia Day“
„Kein Tag zum Feiern“: Tausende protestieren
Am 26. Jänner wird in Australien der Nationalfeiertag begangen. Während die einen patriotisch die australische Flagge vors Haus hängen und mit Freunden feiern, gehen andere auf die Straße, um zu protestieren.
Mit dem Tag gedenkt das Land der Ankunft der ersten britischen Flotte in Sydney am 26. Jänner 1788. Es war der Auftakt zur Kolonisierung, geprägt von Gräueltaten und die Unterdrückung der indigenen Bevölkerung. Kritiker bezeichnen den Feiertag deshalb als „Invasion Day“ oder auch „Survival Day“.
„Wird immer das Land der Aborigines sein“
Deshalb gingen in vielen australischen Städten zehntausende Menschen auf die Straße. Trotz großer Sommerhitze versammelten sich Ureinwohner und Aktivisten unter anderem in den Metropolen Sydney, Melbourne, Brisbane und der Hauptstadt Canberra. Viele Demonstrierende trugen die Flagge der Aborigines – eine gelbe Sonne vor schwarzem und rotem Hintergrund. Auf Schildern war unter anderem zu lesen: „Dies ist kein Tag zum Feiern“ oder „Dies war und wird immer das Land der Aborigines sein.“
Mann auf Gegendemo verhaftet
Es gab jedoch auch kleinere Gegendemos, bei denen Teilnehmer die australische Flagge schwenkten. Ein Mann wurde bei einer solchen Demo verhaftet: Er soll antisemitische Bemerkungen gemacht und seine Unterstützung für zwei australische Neonazis zum Ausdruck gebracht haben, wie „The Sydney Morning Herald“ schreibt.
Grausame Verbrechen an Aborigines
Viele Jahrzehnte lang wurden früher Aborigine-Kinder ihren Eltern entrissen und mussten in Heimen oder bei weißen Familien aufwachsen. In Australien werden sie als „Stolen Generation“ (gestohlene Generation) bezeichnet. Für das Leid der Ureinwohner gab es erst 2008 eine offizielle Entschuldigung durch den damaligen Premierminister Kevin Rudd, der um Vergebung für das erlittene Unrecht bat.
Indigene bis heute benachteiligt
Die Zahl der indigenen Australier wird Regierungsangaben zufolge auf etwa eine Million geschätzt, die im Vergleich zu den restlichen 26 Millionen Australiern vielfach benachteiligt werden. Erst Ende 2023 hatte sich eine deutliche Mehrheit der Australier bei einem historischen Referendum dagegen ausgesprochen, den Ureinwohnern ein größeres politisches Mitspracherecht einzuräumen.
„Müssen Ureinwohnern Respekt erweisen“
Die Organisation Antar, die sich für die Rechte der Ureinwohner einsetzt, schrieb auf ihrer Webseite, beim „Survival Day“ müsse es vor allem darum gehen, dem Widerstand der indigenen Bevölkerung angesichts systematischer und andauernder Ungerechtigkeit und Verweigerung ihrer Rechte Respekt zu zollen.
Gegner wollen Feiertag abschaffen
Kritiker äußerten verschiedene Ideen dazu, wie man mit dem Feiertag umgehen sollte. Dazu gehört etwa, das Datum des Nationalfeiertags zu ändern – möglichst auf einen Tag, der symbolisch die Vielfalt der australischen Bevölkerung widerspiegelt. Andere wünschen sich eine vollständige Abschaffung.
