Kündigung mit 60plus: Arbeitslos in die Pension!

Kündigung aus heiterem Himmel

Das zeigen auch die Kündigungen von zwei Burgenländern, die von ihren Unternehmen wegrationalisiert werden. Einer war 20 Jahre lang als Bauarbeiter bei einer Baufirma beschäftigt und wurde mit 61 Jahren entlassen. Ähnlich erging es einem Küchenmitarbeiter, der mit knapp 60 Jahren vor die Tür gesetzt wurde. Während die meisten in so einem Fall unter Schock stehen und nach mehrjähriger Arbeitslosigkeit in die Pension wechseln, hatten die besagten Burgenländer Glück. Sie nahmen die Kündigung nämlich nicht einfach hin, sondern suchten Unterstützung bei der Arbeiterkammer.