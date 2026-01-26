New York im Wintersturm: Notstand und Schneefreude

Dem Wintersturm trotzen

Auch in New York wurden die Bürger aufgerufen, zu Hause zu bleiben – doch viele ließen sich die zentimeterhohe Schneepracht nicht entgehen. Während man stolz betonte, dass sich die Vorbereitungen auf den Sturm ausgezahlt hätten und sogar U-Bahnen und Busse zum Großteil wie gewohnt verkehren könnten – wenn auch noch am Montag im Wochenendtakt –, so haben es sich einige New Yorker nicht nehmen lassen, sich etwa am Times Square, im Central Park oder auf der Williamsburg Bridge die (Langlauf-)Skier anzuschnallen.