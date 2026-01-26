Ski fahren in der City
New York im Wintersturm: Notstand und Schneefreude
New York kämpft wie zahlreiche weitere US-Bundesstaaten gegen den massiven Wintersturm, der inzwischen die ersten Todesopfer gefordert hat. Während Tausende Flüge abgesagt wurden und der öffentliche Verkehr eingeschränkt ist, fanden einige New Yorker aber auch Gefallen an der weißen Pracht.
Mehr als die Hälfte der US-Bevölkerung kämpft mit dem derzeitigen extremen Winterwetter – laut Behörden also nahezu 190 Millionen Menschen. Der Notstand gilt bereits in mindestens 20 Bundesstaaten – darunter New York und New Jersey –, der nationale Wetterdienst warnte vor zahlreichen Gefahren, die mit der Kälte und den enormen Schneemengen einhergehen.
Dem Wintersturm trotzen
Auch in New York wurden die Bürger aufgerufen, zu Hause zu bleiben – doch viele ließen sich die zentimeterhohe Schneepracht nicht entgehen. Während man stolz betonte, dass sich die Vorbereitungen auf den Sturm ausgezahlt hätten und sogar U-Bahnen und Busse zum Großteil wie gewohnt verkehren könnten – wenn auch noch am Montag im Wochenendtakt –, so haben es sich einige New Yorker nicht nehmen lassen, sich etwa am Times Square, im Central Park oder auf der Williamsburg Bridge die (Langlauf-)Skier anzuschnallen.
Klicken Sie sich durch die Bilder aus New York:
Zudem wurden mancherorts Schneeballschlachten mit ungewohnt hoher Beteiligtenanzahl abgehalten, im Central Park freuten sich nicht nur Kinder über Rodelpartien oder kleine Skirennen. In Brooklyn wurden am Sonntagnachmittag Ortszeit mehr als 25 Zentimeter Neuschnee gemessen.
Bürgermeister Mamdani: „Kein Job zu klein“
New Yorks Flughäfen melden mehr als 2700 gestrichene Flüge, der Flughafen LaGuardia ist bis auf Weiteres geschlossen. Die Schulen bleiben am Montag geschlossen, es wird online unterrichtet. Der Bürgermeister, Zohran Mamdani, wurde dabei gesichtet, wie er ein steckengebliebenes Auto von den Schneemassen befreite. Laut CBS kommentierte er dies mit den Worten: „Keine Aufgabe zu groß und kein Job zu klein.“
Für jene, für die der Schnee und die Kälte kein freudiges Ereignis bedeuten, wurde vorgesorgt: In New York sollten laut NBC News in allen fünf Bezirken Zentren eröffnet werden, in denen sich Anwohner aufwärmen können.
