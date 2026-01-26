Solo-Reise im Schatten des „Jahrhundertprozesses“

Mehr als dreißig mutmaßliche Straftaten stehen im Raum – von schweren Sexualdelikten bis hin zu Drogenbesitz. Marius weist die meisten Vorwürfe zurück, doch die mögliche Strafe hat es in sich: Bis zu 16 Jahre Haft stehen im Raum. Ein Drama, das die norwegische Königsfamilie und damit auch Ingrid Alexandra mitten ins Rampenlicht rückt.