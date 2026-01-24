Minneapolis in Aufruhr
Toter bei Razzia gegen Migranten: Das sagt Trump
Beamte der US-Einwanderungsbehörde ICE haben in Minneapolis während einer Razzia gegen illegale Migranten erneut einen Menschen erschossen.
Führende Oppositionspolitiker forderten Donald Trump zum sofortigen Abzug der „gewalttätigen und nicht ausgebildeten“ ICE-Beamten auf. Doch der US-Präsident holte mit einer öffentlichen Attacke zum Gegenschlag aus.
„Es ist widerwärtig. Der Präsident muss diesen Einsatz beenden. Ziehen Sie die tausenden gewalttätigen und nicht ausgebildeten Beamten aus Minnesota ab. Jetzt“, schrieb der frühere demokratische US-Vizepräsidentschaftskandidat Walz. Er habe bereits mit dem Weißen Haus Kontakt aufgenommen, so der Gouverneur von Minnesota.
Auch der Bürgermeister von Minneapolis, Jacob Frey, forderte Trump zur sofortigen Entfernung der Bundesbeamten auf. „Wie viele Amerikaner müssen noch sterben oder schwer verletzt werden, damit dieser Einsatz beendet wird?“, sagte Frey.
Jacob Frey, Bürgermeister von Minneapolis
„Lasst unsere ICE-Patrioten ihren Job tun“
Trump reagierte mit einer öffentlichen Attacke auf die beiden Oppositionspolitiker. „Der Bürgermeister und der Gouverneur stacheln mit ihrer selbstgefälligen, gefährlichen und arroganten Rhetorik einen Aufstand an!“, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social. Trump schrieb mit Blick auf die US-Einwanderungsbehörde ICE auch: „LASST UNSERE ICE PATRIOTEN IHREN JOB TUN!“
Opfer war offenbar bewaffnet
Laut dem Polizeichef von Minneapolis, Brian O‘Hara, handelte es sich bei dem Toten um einen 37-jährigen weißen US-Staatsbürger, der in Minneapolis wohnt. Er hatte eine Waffenbesitzkarte, fügte O‘Hara hinzu. Laut dem Heimatschutzministerium wurde der Mann erschossen, weil er sich den Beamten während eines Einsatzes gegen illegale Migranten angenähert habe. Zudem soll der Mann eine Schusswaffe mit zwei Magazinen bei sich gehabt haben.
Fotos von den Protesten gegen die Einwanderungsrazzia in Minneapolis:
Tödlicher Vorfall auf Video
Auf einem Video von dem Vorfall am Samstag, das von US-Sendern ausgestrahlt wurde, waren mehrere Personen mit Masken und taktischen Westen zu sehen, wie sie für US-Beamte dieser Einheiten üblich sind. Die Personen ringen auf einem Gehsteig mit einer einzelnen Person. Sie bringen die Person zu Boden und ringen dort mit ihr weiter. Dann ist ein erster Schuss zu hören, der Mann fällt ausgestreckt auf den Boden und bleibt dort regungslos liegen. Es fallen mehrere weitere Schüsse.
Tausende Menschen protestierten trotz Eiseskälte
Nach den tödlichen Schüssen auf eine Frau hatte auch die Festnahme eines fünfjährigen Buben durch ICE-Beamte für Empörung gesorgt. Trotz Eiseskälte protestierten am Freitag (Ortszeit) Tausende Menschen gegen diese Politik.
Zu den Protesten gehörten Kundgebungen, Gebete und Märsche in den Zwillingsstädten Minneapolis und St. Paul bei Temperaturen von bis zu minus 23 Grad Celsius sowie eine Demonstration am Flughafen Minneapolis-St. Paul. Dort nahm die Polizei nach Angaben der Flughafenbehörde mehrere Menschen fest, nachdem Protestierende die genehmigten Bereiche verlassen hatten.
