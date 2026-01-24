Toter bei Razzia gegen Migranten: Das sagt Trump

Beamte der US-Einwanderungsbehörde ICE haben in Minneapolis während einer Razzia gegen illegale Migranten erneut einen Menschen erschossen.

Führende Oppositionspolitiker forderten Donald Trump zum sofortigen Abzug der „gewalttätigen und nicht ausgebildeten“ ICE-Beamten auf. Doch der US-Präsident holte mit einer öffentlichen Attacke zum Gegenschlag aus.