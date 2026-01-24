Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Minneapolis in Aufruhr

Toter bei Razzia gegen Migranten: Das sagt Trump

Ausland
24.01.2026 22:22
Seit Tagen geht die US-Behörde ICE in Minneapolis mit Härte gegen mutmaßlich illegale Migranten ...
Seit Tagen geht die US-Behörde ICE in Minneapolis mit Härte gegen mutmaßlich illegale Migranten vor. Nun ist ein 37-Jähriger getötet worden. Die Stadt ist in Aufruhr – und Präsident Donald Trump weigert sich, zu deeskalieren.(Bild: EPA/CRAIG LASSIG)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Beamte der US-Einwanderungsbehörde ICE haben in Minneapolis während einer Razzia gegen illegale Migranten erneut einen Menschen erschossen. 

Führende Oppositionspolitiker forderten Donald Trump zum sofortigen Abzug der „gewalttätigen und nicht ausgebildeten“ ICE-Beamten auf. Doch der US-Präsident holte mit einer öffentlichen Attacke zum Gegenschlag aus. 

0 Kommentare

„Es ist widerwärtig. Der Präsident muss diesen Einsatz beenden. Ziehen Sie die tausenden gewalttätigen und nicht ausgebildeten Beamten aus Minnesota ab. Jetzt“, schrieb der frühere demokratische US-Vizepräsidentschaftskandidat Walz. Er habe bereits mit dem Weißen Haus Kontakt aufgenommen, so der Gouverneur von Minnesota.

Auch der Bürgermeister von Minneapolis, Jacob Frey, forderte Trump zur sofortigen Entfernung der Bundesbeamten auf. „Wie viele Amerikaner müssen noch sterben oder schwer verletzt werden, damit dieser Einsatz beendet wird?“, sagte Frey.

Zitat Icon

Wie viele Amerikaner müssen noch sterben oder schwer verletzt werden, damit dieser Einsatz beendet wird?

Jacob Frey, Bürgermeister von Minneapolis

„Lasst unsere ICE-Patrioten ihren Job tun“
Trump reagierte mit einer öffentlichen Attacke auf die beiden Oppositionspolitiker. „Der Bürgermeister und der Gouverneur stacheln mit ihrer selbstgefälligen, gefährlichen und arroganten Rhetorik einen Aufstand an!“, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social. Trump schrieb mit Blick auf die US-Einwanderungsbehörde ICE auch: „LASST UNSERE ICE PATRIOTEN IHREN JOB TUN!“

Opfer war offenbar bewaffnet
Laut dem Polizeichef von Minneapolis, Brian O‘Hara, handelte es sich bei dem Toten um einen 37-jährigen weißen US-Staatsbürger, der in Minneapolis wohnt. Er hatte eine Waffenbesitzkarte, fügte O‘Hara hinzu. Laut dem Heimatschutzministerium wurde der Mann erschossen, weil er sich den Beamten während eines Einsatzes gegen illegale Migranten angenähert habe. Zudem soll der Mann eine Schusswaffe mit zwei Magazinen bei sich gehabt haben. 

Fotos von den Protesten gegen die Einwanderungsrazzia in Minneapolis:

(Bild: EPA/CRAIG LASSIG)
(Bild: EPA/CRAIG LASSIG)
(Bild: AFP/ROBERTO SCHMIDT)
(Bild: AFP/ROBERTO SCHMIDT)
(Bild: AFP/STEPHEN MATUREN)
(Bild: AFP/STEPHEN MATUREN)
(Bild: AFP/KEREM YUCEL)
(Bild: EPA/CRAIG LASSIG)

Tödlicher Vorfall auf Video
Auf einem Video von dem Vorfall am Samstag, das von US-Sendern ausgestrahlt wurde, waren mehrere Personen mit Masken und taktischen Westen zu sehen, wie sie für US-Beamte dieser Einheiten üblich sind. Die Personen ringen auf einem Gehsteig mit einer einzelnen Person. Sie bringen die Person zu Boden und ringen dort mit ihr weiter. Dann ist ein erster Schuss zu hören, der Mann fällt ausgestreckt auf den Boden und bleibt dort regungslos liegen. Es fallen mehrere weitere Schüsse.

Tausende Menschen protestierten trotz Eiseskälte
Nach den tödlichen Schüssen auf eine Frau hatte auch die Festnahme eines fünfjährigen Buben durch ICE-Beamte für Empörung gesorgt. Trotz Eiseskälte protestierten am Freitag (Ortszeit) Tausende Menschen gegen diese Politik.

Lesen Sie auch:
Wütende Menschen protestieren in Minneapolis gegen die Razzien der US-Einwanderungsbehörde ICE.
Tumulte in den USA
Beamte töten erneut Person bei Einwanderungsrazzia
24.01.2026
„Einfach nur grausam“
US-Einwanderungsbehörde nimmt Bub (5) in Gewahrsam
23.01.2026
Neue Details bekannt
So gewaltsam wurde Frau von ICE-Beamten erschossen
16.01.2026

Zu den Protesten gehörten Kundgebungen, Gebete und Märsche in den Zwillingsstädten Minneapolis und St. Paul bei Temperaturen von bis zu minus 23 Grad Celsius sowie eine Demonstration am Flughafen Minneapolis-St. Paul. Dort nahm die Polizei nach Angaben der Flughafenbehörde mehrere Menschen fest, nachdem Protestierende die genehmigten Bereiche verlassen hatten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf