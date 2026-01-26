Österreicher stahl Flip-Flops und ist nun in Haft

Wer im Thailand-Urlaub auf die Idee kommt, eine Kleinigkeit zu stehlen, muss mit der vollen Härte des Gesetzes rechnen. So passiert bei einer Deutschen und einem Österreicher. Das Paar stahl in einem Massagesalon Flip-Flops und wohl auch ein bisschen Geld – und wurde am nächsten Tag in Haft genommen.