Österreicher stahl Flip-Flops und ist nun in Haft

Wer im Thailand-Urlaub auf die Idee kommt, eine Kleinigkeit zu stehlen, muss mit der vollen Härte des Gesetzes rechnen. So passiert bei einer Deutschen und einem Österreicher. Das Paar stahl in einem Massagesalon Flip-Flops und wohl auch ein bisschen Geld – und wurde am nächsten Tag in Haft genommen.
Vorweg: Natürlich ist es eine dumme Idee, die die beiden Europäer am Dienstag im thailändischen Urlaubsparadies hatten. In einem unbeobachteten Moment eigneten sich die beiden ein oder zwei Paar Flip-Flops und laut „The Phuket Express“ auch umgerechnet 54,70 Euro illegal an – laut tränenreichem Geständnis aus Übermut.
Fakt ist: Laut „Wochenblitz“ schlugen Polizei und Einwanderungsbehörde nur einen Tag später gnadenlos zu – und nahmen die Diebe im selben Massage-Spa fest.
Thailand will Nulltoleranz gegenüber Touristen zeigen
Es handelt sich offenbar um einen Österreicher und eine 25-jährige Deutsche. Der Vorwurf lautet nun „gemeinschaftlicher Diebstahl“, das Paar wurde in Haft genommen und mit einem Foto der Öffentlichkeit vorgeführt.
Hintergrund ist, dass Thailand den Millionen von Touristen zeigen will, dass auch Kleinigkeiten mit aller Härte geahndet werden. Ob der Österreicher immer noch im Gefängnis ist, ging aus dem Bericht nicht hervor.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.