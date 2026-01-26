Vorteilswelt
Thailand greift durch

Österreicher stahl Flip-Flops und ist nun in Haft

Österreich
26.01.2026 07:00
Thailand kennt kein Pardon: Die Diebe wurden per Foto der Öffentlichkeit präsentiert.
Thailand kennt kein Pardon: Die Diebe wurden per Foto der Öffentlichkeit präsentiert.(Bild: The Phuket Press)
Porträt von Stefan Steinkogler
Von Stefan Steinkogler

Wer im Thailand-Urlaub auf die Idee kommt, eine Kleinigkeit zu stehlen, muss mit der vollen Härte des Gesetzes rechnen. So passiert bei einer Deutschen und einem Österreicher. Das Paar stahl in einem Massagesalon Flip-Flops und wohl auch ein bisschen Geld – und wurde am nächsten Tag in Haft genommen. 

Vorweg: Natürlich ist es eine dumme Idee, die die beiden Europäer am Dienstag im thailändischen Urlaubsparadies hatten. In einem unbeobachteten Moment eigneten sich die beiden ein oder zwei Paar Flip-Flops und laut „The Phuket Express“ auch umgerechnet 54,70 Euro illegal an – laut tränenreichem Geständnis aus Übermut.

Fakt ist: Laut „Wochenblitz“ schlugen Polizei und Einwanderungsbehörde nur einen Tag später gnadenlos zu – und nahmen die Diebe im selben Massage-Spa fest. 

Ein weiteres Mal vorgeführt – samt tränenreichem Geständnis
Ein weiteres Mal vorgeführt – samt tränenreichem Geständnis(Bild: The Phuket Press)

Thailand will Nulltoleranz gegenüber Touristen zeigen
Es handelt sich offenbar um einen Österreicher und eine 25-jährige Deutsche. Der Vorwurf lautet nun „gemeinschaftlicher Diebstahl“, das Paar wurde in Haft genommen und mit einem Foto der Öffentlichkeit vorgeführt.

Hintergrund ist, dass Thailand den Millionen von Touristen zeigen will, dass auch Kleinigkeiten mit aller Härte geahndet werden. Ob der Österreicher immer noch im Gefängnis ist, ging aus dem Bericht nicht hervor. 

