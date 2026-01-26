Die Winter-Musi lockte Tausende Schlagerfans

„Wenn die Musi spielt“ hat Bad Kleinkirchheim einmal mehr in ein klingendes Zentrum der Schlager- und Volksmusikszene verwandelt. Mehr als 4000 Besucher feierten bei der Talstation ausgelassen mit, sangen, schunkelten und verwandelten das Gelände in ein Meer der guten Laune. „Alle Künstler kommen immer wieder gern zur Musi. Die Atmosphäre hier ist einfach etwas Besonderes“, so Adlmann.