Event bis 2029 fix!

Die Winter-Musi lockte Tausende Schlagerfans

Kärnten
26.01.2026 08:01
Beim großen Finale sangen alle Künstler gemeinsam auf der Bühne. Die Erfolgsgeschichte ist zudem ...
Die Erfolgsgeschichte ist zudem langfristig abgesichert: Für die kommenden drei Jahre ist die „Musi" bereits fixiert.
Porträt von Christian Krall
Von Christian Krall

Bad Kleinkirchheim feierte ein Musik-Wochenende voller Hits – die Vorbereitungen für die beliebte Sommer-Musi laufen bereits

„Nach der Musi ist vor der Musi“, lacht Organisator Sepp Adlmann und blickt zufrieden auf ein rundum gelungenes Wochenende zurück.

„Wenn die Musi spielt“ hat Bad Kleinkirchheim einmal mehr in ein klingendes Zentrum der Schlager- und Volksmusikszene verwandelt. Mehr als 4000 Besucher feierten bei der Talstation ausgelassen mit, sangen, schunkelten und verwandelten das Gelände in ein Meer der guten Laune. „Alle Künstler kommen immer wieder gern zur Musi. Die Atmosphäre hier ist einfach etwas Besonderes“, so Adlmann.

Für Bad Kleinkirchheim ist das Spektakel längst mehr als nur ein Konzertwochenende – es ist ein wichtiger touristischer Impuls. 800 Nächtigungen werden allein für Künstler und Produktionsstab verbucht.

Nach der Winter-Musi ist vor der Sommer-Musi
Die Vorbereitungen für die Sommer-Musi laufen bereits auf Hochtouren. „Es sind schon mehr als 2000 Karten verkauft. Diese Woche präsentieren wir die ersten Künstler“, so Adlmann.

Besonders begehrt sind wieder die VIP-Tickets – inklusive Zugang zum Zelt und der Möglichkeit, die Stars persönlich zu treffen. Tickets gibt es unter: oeticket.com.

