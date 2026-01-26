Kältewelle: Gaspreis setzt Höhenflug fort

Gasspeicher in Österreich noch halb voll

In Österreich waren die Gasspeicher zum Wochenende zu 52 Prozent gefüllt, nach 67 Prozent vor einem Jahr. Die Situation ist jener kurz nach dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 nicht vergleichbar. Damals war der Füllstand auf unter 13 Prozent gesunken, die panikartige Wiederbefüllung der Speicher und Russlands Drohungen vor weiteren Lieferkürzungen hatten den Gaspreis in der Folge massiv in die Höhe getrieben – auf über 300 Euro pro Megawattstunde im August 2022.