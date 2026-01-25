Ex-Nationalspieler könnte die Austria verstärken

Der kriselnde Fußball-Zweitligist Austria Klagenfurt muss derzeit den Sportchef und Amateure-Trainer ersetzen. Dieser Herr seht vorm Comeback – und ein alter Bekannter sagte ab. Und: Bundesligist WAC absolvierte einen guten letzten Test vor dem Cup-Hit gegen Salzburg, das sagt Coach Atalan – und so sieht‘s an der Transferfront aus.