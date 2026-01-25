Vorteilswelt
Hits und Jubiläen

Die Winter-Musi als Familientreffen der Stars

Kärnten
25.01.2026 07:00
Porträt von Christian Krall
Von Christian Krall

Premieren, Hits und Jubiläen bei der Winter-Musi in Bad Kleinkirchheim: Ein Abend voller musikalischer Höhepunkte, bester Stimmung und unvergesslichen Momenten!

„Die Gute-Laune-Show aus den Nockbergen“ – so beschreibt Marco Ventre das Familientreffen der Schlager- und Volksmusikstars in Bad Kleinkirchheim. Gemeinsam mit Stefanie Hertel führte das charmante Moderationsduo durch einen Abend voller Hits und bester Stimmung.

Schlager und jede Menge Herz: Die Winter-Musi verwandelte die Nockberge in eine Bühne voller ...
Schlager und jede Menge Herz: Die Winter-Musi verwandelte die Nockberge in eine Bühne voller Freude.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Gottfried Würcher brachte einige Herzen zum schmelzen
Gottfried Würcher brachte einige Herzen zum schmelzen(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Feurig wurde es auch bei der Bühnenshow von Charlien
Feurig wurde es auch bei der Bühnenshow von Charlien(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
AlpenRebellen präsentierten ihren neuen Song „Alpenrose“
AlpenRebellen präsentierten ihren neuen Song „Alpenrose“(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Francine Jordi hatte sichtlich Spaß bei ihrem Auftritt
Francine Jordi hatte sichtlich Spaß bei ihrem Auftritt(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Ross Antony genießt die Torte mit Tee
Ross Antony genießt die Torte mit Tee(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Markus Wolfahrt spielt vor der Show Schach
Markus Wolfahrt spielt vor der Show Schach(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Marco Ventre und Stefanie Hertel führten wie gewohnt sympathisch durch den Abend.
Marco Ventre und Stefanie Hertel führten wie gewohnt sympathisch durch den Abend.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Fans waren in Feierlaune
In der Talstation der Kaiserburgbahn begann der Schnee zu schmelzen, denn tausende Musi-Fans feierten ihre Lieblingsstars. Als die Mountain Crew mit ihrem „tausendhändigen Oktopus“ die Menge zum Toben brachte oder die AlpenRebellen ihren neuesten Hit „Alpenrose“ schmetterten, kochte die Stimmung.

Ich bin mit meinen Brüdern aus dem Mühlviertel extra angereist. Es sind super Bands hier. 

Gregor Mittmannsgruber

Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger

Ich bin zum zweiten Mal bei der Musi. Das Ambiente ist unglaublich. Ich komme sicher wieder. 

Renate Radacher

Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger

Bei der Musi gefällt mir die coole Bühnenshow und die vielen Stars. Das Feeling ist einfach unbeschreiblich.

Beatrice Humer

Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger

Ich bin zum ersten Mal dabei. Auf die Edlseer freu’ ich mich. Die Moderatoren sind auch sehr lässig.

Robert Aduatz

Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger

Ihre Musi-Premiere feierten Chris Steger und „Tiroler Schmäh“. Auch Sonia Liebing war zum ersten Mal dabei: „Ich wurde herzlich aufgenommen – wie in einer Familie“, schmunzelte sie, während sie vor der Show mit Natalie Holzner eine Partie „Mensch ärgere dich nicht“ spielte. „Da kann es schon mal lauter werden“, lachte Holzner und kickte gekonnt eine Spielfigur vom Brett.

Herzlichkeit und idyllische Landschaft
Francine Jordi war bereits bei der ersten Musi mit dabei und verriet der „Krone“, dass sie nicht nur im Winter ihre Daunenjacke im Gepäck hat. „Wenn ich an die Musi und Kärnten denke, dann kommt mir Kälte in den Sinn“, lachte Jordi, die von der Kärntner Herzlichkeit fasziniert ist. Auch Ross Antony genoss die Zeit in den Nockbergen: „Die Landschaft ist so idyllisch, wenn alles verschneit ist – das hat eine ganz eigene Atmosphäre“, erzählte der Gute-Laune-Sänger bei einer Tasse Tee.

In ein Jubiläumsjahr startet Markus Wolfahrt: „Mittlerweile stehe ich seit 50 Jahren auf der Bühne. Bei der Musi trifft man viele Kollegen – es ist immer ein Highlight.“ Schon jetzt steigt die Spannung auf die kommende Sommer-Musi.

