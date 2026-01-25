Die Winter-Musi als Familientreffen der Stars

Premieren, Hits und Jubiläen bei der Winter-Musi in Bad Kleinkirchheim: Ein Abend voller musikalischer Höhepunkte, bester Stimmung und unvergesslichen Momenten!
„Die Gute-Laune-Show aus den Nockbergen“ – so beschreibt Marco Ventre das Familientreffen der Schlager- und Volksmusikstars in Bad Kleinkirchheim. Gemeinsam mit Stefanie Hertel führte das charmante Moderationsduo durch einen Abend voller Hits und bester Stimmung.
Fans waren in Feierlaune
In der Talstation der Kaiserburgbahn begann der Schnee zu schmelzen, denn tausende Musi-Fans feierten ihre Lieblingsstars. Als die Mountain Crew mit ihrem „tausendhändigen Oktopus“ die Menge zum Toben brachte oder die AlpenRebellen ihren neuesten Hit „Alpenrose“ schmetterten, kochte die Stimmung.
Ich bin mit meinen Brüdern aus dem Mühlviertel extra angereist. Es sind super Bands hier.
Gregor Mittmannsgruber
Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger
Ich bin zum zweiten Mal bei der Musi. Das Ambiente ist unglaublich. Ich komme sicher wieder.
Renate Radacher
Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger
Bei der Musi gefällt mir die coole Bühnenshow und die vielen Stars. Das Feeling ist einfach unbeschreiblich.
Beatrice Humer
Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger
Ich bin zum ersten Mal dabei. Auf die Edlseer freu’ ich mich. Die Moderatoren sind auch sehr lässig.
Robert Aduatz
Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger
Ihre Musi-Premiere feierten Chris Steger und „Tiroler Schmäh“. Auch Sonia Liebing war zum ersten Mal dabei: „Ich wurde herzlich aufgenommen – wie in einer Familie“, schmunzelte sie, während sie vor der Show mit Natalie Holzner eine Partie „Mensch ärgere dich nicht“ spielte. „Da kann es schon mal lauter werden“, lachte Holzner und kickte gekonnt eine Spielfigur vom Brett.
Herzlichkeit und idyllische Landschaft
Francine Jordi war bereits bei der ersten Musi mit dabei und verriet der „Krone“, dass sie nicht nur im Winter ihre Daunenjacke im Gepäck hat. „Wenn ich an die Musi und Kärnten denke, dann kommt mir Kälte in den Sinn“, lachte Jordi, die von der Kärntner Herzlichkeit fasziniert ist. Auch Ross Antony genoss die Zeit in den Nockbergen: „Die Landschaft ist so idyllisch, wenn alles verschneit ist – das hat eine ganz eigene Atmosphäre“, erzählte der Gute-Laune-Sänger bei einer Tasse Tee.
In ein Jubiläumsjahr startet Markus Wolfahrt: „Mittlerweile stehe ich seit 50 Jahren auf der Bühne. Bei der Musi trifft man viele Kollegen – es ist immer ein Highlight.“ Schon jetzt steigt die Spannung auf die kommende Sommer-Musi.
