Die Winter-Musi als Familientreffen der Stars

Herzlichkeit und idyllische Landschaft

Francine Jordi war bereits bei der ersten Musi mit dabei und verriet der „Krone“, dass sie nicht nur im Winter ihre Daunenjacke im Gepäck hat. „Wenn ich an die Musi und Kärnten denke, dann kommt mir Kälte in den Sinn“, lachte Jordi, die von der Kärntner Herzlichkeit fasziniert ist. Auch Ross Antony genoss die Zeit in den Nockbergen: „Die Landschaft ist so idyllisch, wenn alles verschneit ist – das hat eine ganz eigene Atmosphäre“, erzählte der Gute-Laune-Sänger bei einer Tasse Tee.