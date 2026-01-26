Nächtlicher Brand zerstörte entlegene Almhütte

Plötzlich erhellte ein Feuerschein den Hochnebel über der Tröbacher Alm bei Lurnfeld in der Nacht auf Montag. Eine entlegene Almhütte hatte Feuer gefangen – die Löscharbeiten forderten die Feuerwehr.
Der Hochnebel hing auch in der Nacht auf Montag in den Bergen des Möll- und Drautals. So war, als ein Feuerschein nördlich der Gemeinde Lurnfeld die Nacht erhellte, nicht klar, wo genau das Feuer ausgebrochen war. „Mehrere Anrufer meldeten einen deutlich sichtbaren Feuerschein mit vorerst unklarer Ortsangabe“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Göriach/Lurnfeld.
„Aufgrund von Hochnebel und winterlichen Witterungsverhältnissen konnte die Brandstelle erst nach längerer Suche lokalisiert werden“, heißt es seitens der Polizei – für die Feuerwehr eine Herausforderung: „Die Anfahrt zur Einsatzstelle auf 1800 Metern Seehöhe gestaltete sich bei tiefwinterlichen Fahrbedingungen sehr schwierig.“ Auch die Löscharbeiten wurden so erheblich erschwert.
Erst nach mehreren Stunden konnten die Wehren Göriach/Lurnfeld, Pusarnitz, Möllbrücke, Lendorf und Mühldorf den Brand schließlich unter Kontrolle bringen und auch ein Übergreifen der Flammen auf den angrenzenden Wald verhindern. „Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nach bisherigen Erkenntnissen nicht in der Hütte“, erklärt die Polizei. Was zu dem Feuer geführt hat, ist derzeit noch nicht klar – jetzt sind die Brandermittler des Landeskriminalamtes Kärnten am Zug.
