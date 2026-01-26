Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schwierige Löscharbeit

Nächtlicher Brand zerstörte entlegene Almhütte

Kärnten
26.01.2026 06:36
Die Zufahrt zum Brand war für die Feuerwehrleute nur schwer möglich.
Die Zufahrt zum Brand war für die Feuerwehrleute nur schwer möglich.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Göriach/Lurnfeld)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Plötzlich erhellte ein Feuerschein den Hochnebel über der Tröbacher Alm bei Lurnfeld in der Nacht auf Montag. Eine entlegene Almhütte hatte Feuer gefangen – die Löscharbeiten forderten die Feuerwehr.

0 Kommentare

Der Hochnebel hing auch in der Nacht auf Montag in den Bergen des Möll- und Drautals. So war, als ein Feuerschein nördlich der Gemeinde Lurnfeld die Nacht erhellte, nicht klar, wo genau das Feuer ausgebrochen war. „Mehrere Anrufer meldeten einen deutlich sichtbaren Feuerschein mit vorerst unklarer Ortsangabe“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Göriach/Lurnfeld.

Schwierige Löscharbeiten für die Feuerwehren.
Schwierige Löscharbeiten für die Feuerwehren.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Göriach/Lurnfeld)

„Aufgrund von Hochnebel und winterlichen Witterungsverhältnissen konnte die Brandstelle erst nach längerer Suche lokalisiert werden“, heißt es seitens der Polizei – für die Feuerwehr eine Herausforderung: „Die Anfahrt zur Einsatzstelle auf 1800 Metern Seehöhe gestaltete sich bei tiefwinterlichen Fahrbedingungen sehr schwierig.“ Auch die Löscharbeiten wurden so erheblich erschwert.

Erst nach mehreren Stunden konnten die Wehren Göriach/Lurnfeld, Pusarnitz, Möllbrücke, Lendorf und Mühldorf den Brand schließlich unter Kontrolle bringen und auch ein Übergreifen der Flammen auf den angrenzenden Wald verhindern. „Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nach bisherigen Erkenntnissen nicht in der Hütte“, erklärt die Polizei. Was zu dem Feuer geführt hat, ist derzeit noch nicht klar – jetzt sind die Brandermittler des Landeskriminalamtes Kärnten am Zug.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
248.267 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
213.417 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
185.182 mal gelesen
Mehr Kärnten
Schwierige Löscharbeit
Nächtlicher Brand zerstörte entlegene Almhütte
Krone Plus Logo
Kärntens LH im Talk
Kaiser: „Warum mit 67 nicht noch Neues entdecken?“
Krone Plus Logo
Als Funktionär
Ex-Nationalspieler könnte die Austria verstärken
Volle Ränge in Ferlach
Narren-Sitzung: Lokalkolorit und Lacher im Rathaus
Anzeigen für Italiener
Auto touchiert und geflüchtet: Lenker ausgeforscht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf