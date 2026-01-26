Nächtlicher Brand zerstörte entlegene Almhütte

Erst nach mehreren Stunden konnten die Wehren Göriach/Lurnfeld, Pusarnitz, Möllbrücke, Lendorf und Mühldorf den Brand schließlich unter Kontrolle bringen und auch ein Übergreifen der Flammen auf den angrenzenden Wald verhindern. „Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nach bisherigen Erkenntnissen nicht in der Hütte“, erklärt die Polizei. Was zu dem Feuer geführt hat, ist derzeit noch nicht klar – jetzt sind die Brandermittler des Landeskriminalamtes Kärnten am Zug.