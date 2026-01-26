Fans in Sorge um Bullocks „Blind Side“-Co-Star

In „The Blind Side“ spielte sich Quinton Aaron an der Seite von Sandra Bullock in die Herzen der Kinozuschauer. Jetzt sorgen sich die Fans um den Schauspieler: Nach einem schweren Sturz in seinem Zuhause wird der 41-Jährige derzeit im Spital behandelt.
Ende der Woche kam es zu dem schrecklichen Unfall: Wie „TMZ“ berichtete, sei Quinton Aaron in seinem Zuhause die Treppe hinaufgegangen, als seine Beine nachgaben und er zusammenbrach.
Zustand mittlerweile stabil
Wie die Managerin des Schauspielers, der in der Rolle des jungen NFL-Stars Michael Oher in „Blind Side“ an der Seite von Sandra Bullock zu Weltruhm gelangte, der Promi-Seite bestätigte, sei sein Zustand mittlerweile stabil. Er könne mit seiner Familie und seinem Team kommunizieren und werde in einem Spital in Atlanta hervorragend behandelt.
„Die Familie weiß die große Anteilnahme der Fans und der Medien sehr zu schätzen, bitte aber in dieser Zeit respektvoll um Wahrung ihrer Privatsphäre“, ließ die Managerin zudem über die „Daily Mail“ ausrichten.
„An lebenserhaltende Maßnahmen angeschlossen“?
Für große Aufregung sorgte unterdessen eine „GoFundMe“-Spendenkampagne, in der von einer schweren Blutvergiftung die Rede ist, wegen der Aaron angeblich „an lebenserhaltende Maßnahmen angeschlossen“ sei.
Sein Management jedoch widersprach: Der Hühne werde „genau mit der nötigen Sorgfalt“ behandelt und sei ansprechbar, werde aber weiter untersucht, um die Umstände des Unfalls zu klären.
Speckte 90 Kilo ab
Fix ist jedenfalls: Es ist nicht das erste gesundheitliche Problem, gegen das Aaron kämpfen muss. 2019 litt er unter einer schweren Infektion der oberen Atemwege, 2020 musste er insgesamt dreimal ins Spital eingeliefert werden. Zuerst wegen einer schweren Corona-Infektion, später wegen Herzversagens.
Als 2021 bei ihm Diabetes diagnostiziert wurde, änderte der Star seinen Lebensstil und nahm fast 90 Kilogramm ab. Im März 2025 wurde Aaron erneut ins Spital eingeliefert, weil er hohes Fieber hatte und Blut hustete.
