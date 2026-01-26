Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Sturz im Spital

Fans in Sorge um Bullocks „Blind Side“-Co-Star

Society International
26.01.2026 09:42
Quinton Aaron mit Sandra Bullock im Film „Blind Side“
Quinton Aaron mit Sandra Bullock im Film „Blind Side“(Bild: APA-Images / mptv / mptvimages.com)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

In „The Blind Side“ spielte sich Quinton Aaron an der Seite von Sandra Bullock in die Herzen der Kinozuschauer. Jetzt sorgen sich die Fans um den Schauspieler: Nach einem schweren Sturz in seinem Zuhause wird der 41-Jährige derzeit im Spital behandelt.

0 Kommentare

Ende der Woche kam es zu dem schrecklichen Unfall: Wie „TMZ“ berichtete, sei Quinton Aaron in seinem Zuhause die Treppe hinaufgegangen, als seine Beine nachgaben und er zusammenbrach. 

Zustand mittlerweile stabil
Wie die Managerin des Schauspielers, der in der Rolle des jungen NFL-Stars Michael Oher in „Blind Side“ an der Seite von Sandra Bullock zu Weltruhm gelangte, der Promi-Seite bestätigte, sei sein Zustand mittlerweile stabil. Er könne mit seiner Familie und seinem Team kommunizieren und werde in einem Spital in Atlanta hervorragend behandelt.

Quinton Aaron bei einer Promi-Veranstaltung im Jahr 2022
Quinton Aaron bei einer Promi-Veranstaltung im Jahr 2022(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Sean Zanni)

„Die Familie weiß die große Anteilnahme der Fans und der Medien sehr zu schätzen, bitte aber in dieser Zeit respektvoll um Wahrung ihrer Privatsphäre“, ließ die Managerin zudem über die „Daily Mail“ ausrichten.

„An lebenserhaltende Maßnahmen angeschlossen“?
Für große Aufregung sorgte unterdessen eine „GoFundMe“-Spendenkampagne, in der von einer schweren Blutvergiftung die Rede ist, wegen der Aaron angeblich „an lebenserhaltende Maßnahmen angeschlossen“ sei.

Sein Management jedoch widersprach: Der Hühne werde „genau mit der nötigen Sorgfalt“ behandelt und sei ansprechbar, werde aber weiter untersucht, um die Umstände des Unfalls zu klären.

Sandra Bullock gewann für ihre Rolle in „Blind Side“ 2010 einen Oscar als „Beste ...
Sandra Bullock gewann für ihre Rolle in „Blind Side“ 2010 einen Oscar als „Beste Hauptdarstellerin“.(Bild: APA/Kevork Djansezian/Getty Images/AFP )

Speckte 90 Kilo ab
Fix ist jedenfalls: Es ist nicht das erste gesundheitliche Problem, gegen das Aaron kämpfen muss. 2019 litt er unter einer schweren Infektion der oberen Atemwege, 2020 musste er insgesamt dreimal ins Spital eingeliefert werden. Zuerst wegen einer schweren Corona-Infektion, später wegen Herzversagens.

Lesen Sie auch:
Sandra Bullock richtete einen eindringlichen Appell an ihre Fans, nicht auf ...
Sorge um Familie
Bullock warnt Fans vor Social-Media-Hochstaplern
04.02.2025
Zauberhafte News
Kidman und Bullock kehren als Hexen-Duo zurück
07.05.2025

Als 2021 bei ihm Diabetes diagnostiziert wurde, änderte der Star seinen Lebensstil und nahm fast 90 Kilogramm ab. Im März 2025 wurde Aaron erneut ins Spital eingeliefert, weil er hohes Fieber hatte und Blut hustete.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
250.139 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
214.529 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
207.060 mal gelesen
Mehr Society International
Nach Sturz im Spital
Fans in Sorge um Bullocks „Blind Side“-Co-Star
Frauen übergangen
Natalie Portman kritisiert Oscar-Nominierungen
„Bin angewidert!“
Hollywood-Schönheiten beziehen gegen ICE Stellung
Knallhart-Abrechnung!
Samira: „Du hast ihm die offenen Beine angeboten“
20 Millionen Euro weg!
Erstes Bond-Girl tappte in fiese Betrüger-Falle
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf