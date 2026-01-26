Fans in Sorge um Bullocks „Blind Side“-Co-Star

Zustand mittlerweile stabil

Wie die Managerin des Schauspielers, der in der Rolle des jungen NFL-Stars Michael Oher in „Blind Side“ an der Seite von Sandra Bullock zu Weltruhm gelangte, der Promi-Seite bestätigte, sei sein Zustand mittlerweile stabil. Er könne mit seiner Familie und seinem Team kommunizieren und werde in einem Spital in Atlanta hervorragend behandelt.