Emotionen in Kitzbühel

Nur Olympia-Zuschauer, aber Feller rührt zu Tränen

Ski Alpin
26.01.2026 09:19
Johannes Strolz muss bei Olympia zusehen, freut sich aber mit ÖSV-Kollege Manuel Feller.
Johannes Strolz muss bei Olympia zusehen, freut sich aber mit ÖSV-Kollege Manuel Feller.(Bild: Krone KREATIV/Birbaumer Christof, ServusTV Screenshot)
Porträt von Philipp Scheichl
Von Philipp Scheichl

Johannes Strolz wird vom Helden zum Olympia-Zuschauer. Beim Kitzbühel-Sieg von Manuel Feller am Sonntag flossen beim ÖSV-Läufer jedoch Freudentränen.

0 Kommentare

„Kitschig schön“, hatte auch Johannes Strolz gestern Tränen in den Augen. „Ich freue mich einfach von ganzem Herzen für den Manu, weiß, wie lange er sich das gewünscht hat“, genoss er den Sieg von Feller in vollen Zügen.

Ein Märchen. Das einst auch Strolz erlebte. Als er vor vier Jahren gegen den Kader-Rauswurf fuhr, aus dem Nichts in Adelboden gewann und anschließend bei den Olympischen Spielen in Peking drei Medaillen abräumte. Doch heuer bleibt ihm die Reise zu den Spielen verwehrt – Strolz wird nicht im heute veröffentlichten elfköpfigen Aufgebot für Bormio aufscheinen. Denn Platz 15 am Ganslern war nicht das geforderte Top-Resultat. „Es gehören die besten vier an den Start – und zu denen gehöre ich in dieser Saison nicht, so ehrlich muss ich sein“, nickte der 33-Jährige. Der damit nach Saalbach das zweite Großereignis in Serie verpassen wird. „Das tut schon sehr weh, aber es hilft nichts ...“

„Aus der Liebe wird langsam Verzweiflung“
Weh tun auch Marco Schwarz seine Leistungen im Stangenwald. „Seit der Verletzung vor zwei Jahren bin ich nicht mehr in den Slalom-Schwung reingekommen, finde das Vertrauen nicht“, war der Kärntner nach seinem Ausfall bedient. Der Slalom, einst seine Paradedisziplin, nun die Problemzone. „Aus der Liebe wird langsam Verzweiflung“, war „Blacky“ gefrustet. Heute legt er einen Pausetag ein, morgen in Schladming sind die Riesentorlauf-Ski gefragt. „Auf denen fühle ich mich derzeit viel wohler, weiß ich, was ich zu tun habe. Und im Riesen gehöre ich zu den Schnellsten.“

Marco Schwarz
Marco Schwarz(Bild: Christof Birbaumer)

Der Allerschnellste war gestern auch Fabio Gstrein - zumindest in Lauf zwei. Bestzeit, von Rang 23 auf 11 vorgefahren. „Das war“, nickte „Ötzi“ „endlich wieder mal ein befreiter Lauf – darauf kann ich aufbauen.“

