Nur Olympia-Zuschauer, aber Feller rührt zu Tränen

Ein Märchen. Das einst auch Strolz erlebte. Als er vor vier Jahren gegen den Kader-Rauswurf fuhr, aus dem Nichts in Adelboden gewann und anschließend bei den Olympischen Spielen in Peking drei Medaillen abräumte. Doch heuer bleibt ihm die Reise zu den Spielen verwehrt – Strolz wird nicht im heute veröffentlichten elfköpfigen Aufgebot für Bormio aufscheinen. Denn Platz 15 am Ganslern war nicht das geforderte Top-Resultat. „Es gehören die besten vier an den Start – und zu denen gehöre ich in dieser Saison nicht, so ehrlich muss ich sein“, nickte der 33-Jährige. Der damit nach Saalbach das zweite Großereignis in Serie verpassen wird. „Das tut schon sehr weh, aber es hilft nichts ...“