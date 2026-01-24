Bablers Lebensmittelliste ist ÖVP zu vegetarisch

Amsterdam verbietet Fleisch-Werbung

In Deutschland wird über eine Anhebung des Steuersatzes auf Fleisch diskutiert, weil die Erzeugung von Fleisch einen deutlich größeren ökologischen Fußabdruck hat als andere Lebensmittel. Amsterdam verbietet Reklame für Fleisch und fossile Energie. Ab diesem Sommer darf an Straßen, Plätzen und Haltestellen keine Werbung mehr für etwa Hamburger, Kreuzfahrten, Dieselautos oder Flugreisen gemacht werden. Eine Mehrheit des Gemeinderats stimmte dem Verbot zu. Nach Angaben der Stadt ist Amsterdam die erste Hauptstadt der Welt, die Fleisch-Reklame verbietet.