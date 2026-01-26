Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Suche nach Ursache

Regenschirm schuld? Skiflug-Chaos sorgt für Ärger

Ski Nordisch
26.01.2026 07:18
Warum machten sich die Skier von Domen Prevc „selbstständig“?
Warum machten sich die Skier von Domen Prevc „selbstständig“?(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das Drama rund um die verlorenen Ski von Dominator Domen Prevc bei der Skiflug-WM am Sonntag sorgt für ordentlich Ärger. Der slowenische Skiverband hat nun einen weiteren Protest angekündigt. Zudem kursieren zwei Versionen darüber, wie es zum kuriosen und gefährlichen Zwischenfall kommen konnte. 

0 Kommentare

„Es gibt zwei Versionen. Laut der ersten lehnte Domen seine Ski an ein Zelt, wo sie wegrutschten. Später kam eine Zweite hinzu. Einer der Vorspringer sah demnach einen freiwilligen Helfer, der sich mit einem Regenschirm umdrehte und die Ski berührte, die dann auf die Schanze rutschten“, erklärte Gorazd Pogorelcnik, Sportdirektor des slowenischen Skiverbandes, gegenüber TV Slovenia.

Lesen Sie auch:
Plötzlich rasten Skier bei Lindvik vorbei.
WM-Panne von Prevc
„Noch nie erlebt!“ Skier sorgen für Schrecksekunde
25.01.2026

Hintergrund ist eine gleichermaßen kuriose wie auch gefährliche Szene während des Teambewerbs bei der Skiflug-WM in Oberstdorf am Sonntag. Kurz vor dem Sprung des Norwegers Marius Lindvik beim Teambewerb rasten plötzlich Skier die Anlaufspur hinunter. Es waren die von Sloweniens Topspringer Domen Prevc. Dieser durfte anschließend im ersten Durchgang nicht mehr springen und Slowenien hatte keine Chance auf eine Medaille mehr.

„Weiteren Protest eingelegt“
„Was oben auf der Schanze passiert ist, ist nicht im Sinne des Skispringens. Es muss sich etwas ändern“, poltert Pogorelcnik nun. Der slowenische Verband hat einen weiteren Protest beim Weltverband FIS eingelegt, nachdem der erste Protest am Sonntag abgelehnt wurde. „Die Abstimmung endete 1:3. Aber für uns ist die Sache damit noch nicht beendet“, so der Sportdirektor. 

„Es sollte sich etwas ändern. Es sollte Kameras rund um das Kontrollzelt geben, um genau zu sehen, was passiert ist, damit die Jury das Filmmaterial sehen kann“, fordert Pogorelcnik. Am Ergebnis wird der Protest aber natürlich nichts mehr ändern. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
249.198 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
213.836 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
198.861 mal gelesen
Mehr Ski Nordisch
Suche nach Ursache
Regenschirm schuld? Skiflug-Chaos sorgt für Ärger
Krimi in Oberstdorf
Österreichs Adler verpassen WM-Gold um 9,6 Punkte
WM-Panne von Prevc
„Noch nie erlebt!“ Skier sorgen für Schrecksekunde
Schneechaos in Sapporo
Nach nur einem Durchgang: Eder landet auf Platz 11
Skiflug-WM
Prevc in eigener Liga! Enttäuschung für ÖSV-Adler

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf