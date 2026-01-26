Regenschirm schuld? Skiflug-Chaos sorgt für Ärger

Das Drama rund um die verlorenen Ski von Dominator Domen Prevc bei der Skiflug-WM am Sonntag sorgt für ordentlich Ärger. Der slowenische Skiverband hat nun einen weiteren Protest angekündigt. Zudem kursieren zwei Versionen darüber, wie es zum kuriosen und gefährlichen Zwischenfall kommen konnte.
„Es gibt zwei Versionen. Laut der ersten lehnte Domen seine Ski an ein Zelt, wo sie wegrutschten. Später kam eine Zweite hinzu. Einer der Vorspringer sah demnach einen freiwilligen Helfer, der sich mit einem Regenschirm umdrehte und die Ski berührte, die dann auf die Schanze rutschten“, erklärte Gorazd Pogorelcnik, Sportdirektor des slowenischen Skiverbandes, gegenüber TV Slovenia.
Hintergrund ist eine gleichermaßen kuriose wie auch gefährliche Szene während des Teambewerbs bei der Skiflug-WM in Oberstdorf am Sonntag. Kurz vor dem Sprung des Norwegers Marius Lindvik beim Teambewerb rasten plötzlich Skier die Anlaufspur hinunter. Es waren die von Sloweniens Topspringer Domen Prevc. Dieser durfte anschließend im ersten Durchgang nicht mehr springen und Slowenien hatte keine Chance auf eine Medaille mehr.
„Weiteren Protest eingelegt“
„Was oben auf der Schanze passiert ist, ist nicht im Sinne des Skispringens. Es muss sich etwas ändern“, poltert Pogorelcnik nun. Der slowenische Verband hat einen weiteren Protest beim Weltverband FIS eingelegt, nachdem der erste Protest am Sonntag abgelehnt wurde. „Die Abstimmung endete 1:3. Aber für uns ist die Sache damit noch nicht beendet“, so der Sportdirektor.
„Es sollte sich etwas ändern. Es sollte Kameras rund um das Kontrollzelt geben, um genau zu sehen, was passiert ist, damit die Jury das Filmmaterial sehen kann“, fordert Pogorelcnik. Am Ergebnis wird der Protest aber natürlich nichts mehr ändern.
