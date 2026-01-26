Regenschirm schuld? Skiflug-Chaos sorgt für Ärger

„Weiteren Protest eingelegt“

„Was oben auf der Schanze passiert ist, ist nicht im Sinne des Skispringens. Es muss sich etwas ändern“, poltert Pogorelcnik nun. Der slowenische Verband hat einen weiteren Protest beim Weltverband FIS eingelegt, nachdem der erste Protest am Sonntag abgelehnt wurde. „Die Abstimmung endete 1:3. Aber für uns ist die Sache damit noch nicht beendet“, so der Sportdirektor.