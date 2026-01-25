SPÖ-Abgeordnete Bayr kandidiert für Europa-Gremium

Das Gremium wird am Montag (ab 11 Uhr) in Straßburg wählen, das Ergebnis wird für etwa 15 Uhr erwartet. Die Parlamentarische Versammlung des Europarats ist ein Parlamentsgremium, in dem nationale Abgeordnete zusammenkommen, um politische Empfehlungen zu erarbeiten und das Einhalten der Menschenrechte zu überwachen. Der Europarat hat 46 Mitgliedstaaten und setzt sich für Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit in Europa ein.