Gegen Konservative

SPÖ-Abgeordnete Bayr kandidiert für Europa-Gremium

Außenpolitik
25.01.2026 22:23
Nationalratsabgeordnete Petra Bayr (SPÖ)
Nationalratsabgeordnete Petra Bayr (SPÖ)(Bild: Ulrike Wieser)
Die SPÖ-Nationalratsabgeordnete Petra Bayr kandidiert als Vorsitzende der Parlamentarischen Versammlung des Europarats (PACE). Dabei tritt sie gegen die schwedische Abgeordnete Victoria Tiblom an, die von der rechtskonservativen Fraktion ist.

Das Gremium wird am Montag (ab 11 Uhr) in Straßburg wählen, das Ergebnis wird für etwa 15 Uhr erwartet. Die Parlamentarische Versammlung des Europarats ist ein Parlamentsgremium, in dem nationale Abgeordnete zusammenkommen, um politische Empfehlungen zu erarbeiten und das Einhalten der Menschenrechte zu überwachen. Der Europarat hat 46 Mitgliedstaaten und setzt sich für Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit in Europa ein.

Bayr ist seit 2002 Abgeordnete im Österreichischen Nationalrat und seit 2025 Vorsitzende des Ausschusses für Außenpolitik. Seit 2018 ist sie Teil der Parlamentarischen Versammlung des Europarats, wo sie Ausschüsse zur Gleichstellung, Nichtdiskriminierung und zur Wahl von Richterinnen und Richtern am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) leitete.

