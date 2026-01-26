Fähr-Drama: Überlebenskampf auf den Philippinen

Die Tragödie ereignete sich, als das Passagierschiff MV Trisha Kerstin 3 nach seiner Abfahrt in Zamboanga auf dem Weg nach Jolo in der Provinz Sulu war. Das für 352 Personen zugelassene Schiff hatte 332 Passagiere und 27 Besatzungsmitglieder an Bord. Die Suche nach Dutzenden Vermissten ist nach wie vor im Gange.