Narren-Sitzung: Lokalkolorit und Lacher im Rathaus

Mit einem fulminanten, vom Publikum mit viel Applaus bedachten Pointenfeuerwerk startete die Ferlacher Faschingsgilde in ihre 14. Saison im Ferlacher Rathaussaal. „30 Akteure stehen in 13 Programmnummern auf der Bühne, weitere 40 Personen sind hinter den Kulissen im Einsatz“, so Gildenkanzler Kanzian.