Narren-Sitzung: Lokalkolorit und Lacher im Rathaus

Mit viel Applaus und starkem Lokalkolorit begeisterte die Ferlacher Faschingsgilde in ihrer 14. Saison im ausverkauften Rathaussaal. Auch die „Kärntner Krone“ schaute vorbei!
Mit einem fulminanten, vom Publikum mit viel Applaus bedachten Pointenfeuerwerk startete die Ferlacher Faschingsgilde in ihre 14. Saison im Ferlacher Rathaussaal. „30 Akteure stehen in 13 Programmnummern auf der Bühne, weitere 40 Personen sind hinter den Kulissen im Einsatz“, so Gildenkanzler Kanzian.
Aufgrund personeller Entwicklungen sei das Bühnenangebot heuer etwas reduziert und mit neuen Akzenten versehen worden. Das Motto „In der Kürze liegt die Würze“ sei konsequent umgesetzt worden, so Kanzian im Gespräch mit der „Kärntner Krone“.
Bühnenurgestein Helmut Cekoni-Hutter betont den bewussten Verzicht auf hohe Politik. Stattdessen setze die Gilde auf Lokalkolorit, etwa in Nummern wie „Beim Bodentaler Bergbauern“ oder „Im Fremdenverkehrsamt“. Cekoni-Hutter überzeugte heuer zudem erstmals gemeinsam mit Robert Lausegger im Duo „Da Deitsche Schlager“.
Für weitere Höhepunkte sorgten Harald Römer, der mit fast 82 noch immer in zwei Rollen schlüpfte, die Vorstadtweiber mit ihrer Amerika-Bustour sowie das Tanzteam mit selbst entworfenen Choreografien.
Den musikalischen Part übernahmen die Faifalan unter Leitung von Helmut Ebner. Für Stimmung im voll besetzten Saal sorgte die Faschingsgildenband rund um Christian Poganitsch.
Sitzungen restlos ausverkauft
Einziger Wermutstropfen: Für die restlichen Sitzungen sind keine Karten mehr erhältlich. „Innerhalb von zwei Stunden war alles ausverkauft“, berichtet Marlene Hucek vom Organisationsteam. Videomitschnitte der Bühnennummern werden später auf der Homepage der Ferlacher Faschingsgilde veröffentlicht.
