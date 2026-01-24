Ski Flying World Championships live ticker
LIVE: Showdown! Jan Hörl fights for a medal
Day two of the Ski Flying World Championships in Oberstdorf. The third of four rounds is currently underway. We are reporting live – see the live ticker below.
Here is the live ticker:
The clear favorite Domen Prevc is in the lead at the halfway point of the Ski Flying World Championships in Oberstdorf. After Friday's two rounds, the Slovenian leads by 14 points ahead of Japan's Ren Nikaido.
Jan Hörl is in fourth place, 6.8 points behind Norway's Marius Lindvik in third place, and has a good chance of winning a medal ahead of the two further rounds on Saturday. World Championship debutant Stephan Embacher is in eighth place, while defending champion Stefan Kraft is in tenth.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
