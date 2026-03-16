Zu viele Regeln – zu wenig Eigenverantwortung?

Die Kritik richtet sich gegen ein immer dichteres Dickicht aus Regeln. Wer investieren oder ein Geschäft eröffnen will, braucht neben Kapital vor allem auch Zeit und Geduld. Gleichzeitig wächst die Erwartung, dass der Staat für immer mehr Lebensbereiche Verantwortung übernimmt. Auch hierzulande wird über überbordende Bürokratie seit Jahren diskutiert. Staatssekretär Josef Schellhorn (NEOS) hat dazu 160 Vorschläge vorgelegt, um Verwaltung und Vorschriften zu entrümpeln. Doch reicht das? Oder kratzt das nur an der Oberfläche eines Systems, das generalüberholt gehört?