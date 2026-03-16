RB Leipzig stellt Nachfolger für ÖFB-Legionär vor

Gladbach-Eigengewächs

Reitz stammt aus der Jugend von Borussia Mönchengladbach und spielte – mit Ausnahme von zwei Leihen zum belgischen Klub VV St. Truiden – seine gesamte Karriere für die „Fohlen“. In der laufenden Saison absolvierte der Vize-Kapitän 27 Pflichtspiele und bereitete dabei zwei Treffer vor. Der Mittelfeldspieler stand zudem bereits einmal im Kader der deutschen A-Nationalmannschaft, kam bislang jedoch noch zu keinem Einsatz.