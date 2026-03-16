RB Leipzig stellt Nachfolger für ÖFB-Legionär vor

Leipzig reagiert auf den bevorstehenden Abgang von ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager. Die Sachsen sichern sich mit Rocco Reitz einen neuen Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach.
RB Leipzig hat den ersten wichtigen Transfer für den kommenden Sommer fixiert. Wie der deutsche Bundesligist bekannt gab, wechselt Mittelfeldspieler Rocco Reitz von Borussia Mönchengladbach zu den Sachsen und unterschreibt einen Vertrag bis 2031. Der Transfer steht auch im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Abgang von ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager. Der 28-Jährige wird Leipzig nach vier Jahren im Sommer ablösefrei verlassen.
Rund 20 Millionen Euro Ablöse
Nach Informationen von „Sky“ zahlt RB Leipzig rund 20 Millionen Euro an Borussia Mönchengladbach für den 23-Jährigen. Weitere drei Millionen Euro könnten durch Bonuszahlungen hinzukommen.
Reitz besitzt bei den „Fohlen“ eigentlich noch einen Vertrag bis 2028, in dem eine Ausstiegsklausel von 25 Millionen Euro verankert ist. Leipzig gelang es jedoch, sich mit Gladbach unterhalb dieser Summe zu einigen.
„Unser absoluter Wunschspieler“
Leipzigs Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer zeigte sich über den Transfer erfreut. „Rocco Reitz war unser absoluter Wunschspieler für das zentrale Mittelfeld. Daher freuen wir uns sehr, dass der Transfer geklappt und sich die langfristigen Bemühungen gelohnt haben“, erklärte Schäfer.
Zudem lobte er den Ablauf der Gespräche: „Hervorheben kann man sicher die stets transparenten und fairen Verhandlungen mit allen Beteiligten.“
Gladbach-Eigengewächs
Reitz stammt aus der Jugend von Borussia Mönchengladbach und spielte – mit Ausnahme von zwei Leihen zum belgischen Klub VV St. Truiden – seine gesamte Karriere für die „Fohlen“. In der laufenden Saison absolvierte der Vize-Kapitän 27 Pflichtspiele und bereitete dabei zwei Treffer vor. Der Mittelfeldspieler stand zudem bereits einmal im Kader der deutschen A-Nationalmannschaft, kam bislang jedoch noch zu keinem Einsatz.
Xaver Schlager? Interesse aus Italien
Wie es mit Schlager weitergeht, bleibt abzuwarten. Zuletzt war er mit AS Roma in Verbindung gebracht worden. Neben dem italienischen Hauptstadtklub liebäugelt auch Juventus schon länger mit einem Deal mit Schlager. Der 28-Jährige gilt als Wunschkandidat von Trainer Luciano Spalletti.
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