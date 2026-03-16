Schwer verletzt: Frau reglos in Wohnung entdeckt

Am Sonntagnachmittag wurde die Berufsfeuerwehr zu einem Brand in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus alarmiert. Wohl im letzten Moment konnten die Einsatzkräfte die reglos am Boden liegende Frau aus der Wohnung retten. Sie wurde mit einer schweren Rauchgasvergiftung ins Spital geliefert.
Dank der schnellen Rettungskette konnte das Leben der Frau nach aktuellem Stand gerettet werden. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte die schwer demenzkranke Frau vergessen haben, den Herd auszuschalten. Die Rauchentwicklung breitete sich daraufhin rasch in der Wohnung aus.
Rettung der Frau im letzten Moment
Die Einsatzkräfte fanden die 80-Jährige gegen 16.30 Uhr reglos, aber noch lebend vor. Sie wurde von der Berufsrettung vor Ort erstversorgt und schnell ins Spital gebracht. Laut Polizeisprecherin Julia Schick konnte der Brand in der Dreihausgasse rasch gelöscht werden.
Das Landeskriminalamt Wien übernahm die weiteren Ermittlungen – es wird weiterhin von Fahrlässigkeit der Frau ausgegangen.
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