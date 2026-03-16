Schwer verletzt: Frau reglos in Wohnung entdeckt

Rettung der Frau im letzten Moment

Die Einsatzkräfte fanden die 80-Jährige gegen 16.30 Uhr reglos, aber noch lebend vor. Sie wurde von der Berufsrettung vor Ort erstversorgt und schnell ins Spital gebracht. Laut Polizeisprecherin Julia Schick konnte der Brand in der Dreihausgasse rasch gelöscht werden.