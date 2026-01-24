Showdown um Gold bei der Skiflug-WM ab 16.30 Uhr

Nächster Transfer-Coup: Holt Schalke ÖFB-Kicker?
Nach Deal mit Dzeko
Zweiter Tag bei der Skiflug-WM in Oberstdorf. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Der haushohe Favorit Domen Prevc liegt zur Halbzeit der Ski-Flug-WM in Oberstdorf an der Spitze. Der Slowene führt nach den beiden Durchgängen am Freitag 14 Punkte vor dem Japaner Ren Nikaido.
Jan Hörl hat vor den zwei weiteren Durchgängen am Samstag als Vierter mit 6,8 Punkten Rückstand auf den drittplatzierten Norweger Marius Lindvik gute Medaillenchancen. WM-Debütant Stephan Embacher rangierte auf Platz acht, Titelverteidiger Stefan Kraft war Zehnter.
