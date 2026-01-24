Ende einer Ära: Neuer Wiener Erzbischof trägt Bart

Respekt und Zuversicht nach dem „ersten Schrecken“

So empfing Grünwidl nun „nach dem ersten Schrecken“ mit Respekt und Zuversicht sichtlich demütig gerührt die Bischofsweihe. Wie das Ritual es vorsieht, begann das für den Erwählten liegend auf dem Boden: Währenddessen vereinte sich symbolisch die Kirche der Gegenwart mit jener der Vergangenheit, den Heiligen und litaneiartig wurde der Himmel „mit ihren Bitten für die Welt, die Kirche und den Erwählten bestürmt“, wie es die Erzdiözese beschreibt.